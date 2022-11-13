Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna'dan Herson açıklaması: Savaş bitmedi /13 Kasım 2022 13:08

Ukrayna'dan Herson açıklaması: Savaş bitmedi

Rus güçlerinin çekildiği Herson kentini geri alan Ukrayna'dan "Muharebeler kazanıyoruz ama savaş devam ediyor" açıklaması geldi.

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DW'nin haberine göre, Rus güçlerinin çekildiği stratejik Herson kentinigeri alan Ukrayna'nın bu zaferinin yankıları sürüyor.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ulusal Güvenlik Danışması Jake Sullivan, Herson'un kontrolünün yeniden Ukrayna'ya geçmesini"büyük bir an" olarak tanımladı.

Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'la birlikte Kamboçya'daki Güneydoğu Asya zirvesine giderken yaptığı açıklamada, bu "sıra dışı zaferin", "Ukraynalıların inanılmaz azim ve becerisi" ve "ABD ile müttefiklerinin aralıksız desteği" sayesinde kazanıldığını söyledi.

Aynı zirvede konuşan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ise ülkelerini kurtarmak için verdikleri mücadelenin sürdüğünü hatırlattı.

Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'deki zirvede gazetecilere konuşan Kuleba, "Cephede muharebeler kazanıyoruz. Ama savaş devam ediyor" ifadelerini kullandı. Rusya'nın Ukrayna'ya asker ve silah sevk etmeyi sürdürdüğünü belirten Kuleba, "Herkesin bu savaşın bir an önce sona ermesini istediğini biliyorum. Kuşkusuz bunu herkesten fazla isteyen de biziz" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus güçlerinin çekilmesinin ardından kente "özel birliklerin girdiğini" açıklamıştı. Zelenskiy, Herson oblastının başkenti olan Herson'un geri alınmasını "tarihi bir gün" olarak niteledi.

Dnipro Nehri kıyısındaki liman kentinin Rus güçlerinden geri alınmasının ardından şehrin meydanında Ukrayna milli marşı çalındı.

Rusya Savunma Bakanlığı, 30 binden fazla askerinin Dnipro Nehri'nin diğer tarafına geçerek Herson'dan çekildiğini duyurdu. Rusya, çekilme sırasında hiçbir askerinin ölmediğini belirtti. Ukraynalılar ise bazı Rus askerlerinin kaçarken nehirde boğulduğunu iddia etti.

Herson, Rusya'nın Şubat ayında işgal ettiği Ukrayna'da ele geçirdiği tek oblast başkentiydi.

Kremlin, Herson'dan çekilmelerinin, Rusya tarafından ilhak edilmiş olan bu bölgenin statüsünü değiştirmeyeceğini belirtti. Ancak çekilmenin Rusya'nın Karadeniz'de gücünü artırma hedefini zora soktuğu düşünülüyor.
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