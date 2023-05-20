Ukrayna'ya F-16 ihracına ABD'den olumlu sinyal

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı göndermek isteyen Avrupalı ülkelere ihracat izni vereceği öne sürüldü.
ABD, Ukraynalı pilotların savaş uçağı eğitimine destek veriyor. Avrupa'da başlayacak olan uluslararası eğitim programı, F-16'ların Kiev'e transferinin ön koşulu olacak.
Beyaz Saray'a yakın kaynaklara göre ABD, Ukraynalı pilotları F-16 ve diğer modern savaş uçaklarını kullanmaları için eğitecek ortak bir uluslararası çabayı destekleyecek.
Haberin kaynağı, Joe Biden'ın Japonya'daki G7 zirvesine katılan diğer liderleri bu kararından haberdar ettiğini söyledi. Eğitim önümüzdeki birkaç hafta içinde Avrupa'da henüz belirtilmeyen bir yerde başlayacak ve tamamlanması birkaç ay sürecek. Böyle bir eğitim F-16'ların ve diğer batılı savaş uçaklarının Kiev'e transferi için bir ön koşul olacak.
Biden'ın Ukrayna'ya F16 tedarikini mümkün görmesi beklenmiyordu
Bu karar, daha önce Ukrayna'ya F16 tedarikini mümkün görmeyen Washington'un tutumunda dramatik bir değişimi temsil ediyor.
Yönetime yakın kaynaklar ayrıca Biden yönetiminin son haftalarda Avrupalı müttefiklerine ABD'nin Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı ihraç etmesine izin vereceği sinyalini verdiğini de aktardı.
ABD'nin diğer devletlere batılı savaş uçakları tedarik etmek üzere hazırlık yapmaları için yeşil ışık yakacağına dair haberler vardı ancak yakın müttefikler bile Biden'ın ABD'nin bir eğitim programına doğrudan katılımını desteklemesini beklemiyordu.
"Eğitimler tamamlandıkça uçakların ne zaman sağlanacağına karar verilecek"
Karar, F-16'ların ve diğer savaş uçaklarının eğitimin tamamlanmasının hemen ardından tedarik edileceği anlamına gelmiyor. Aksine, ABD ve müttefiklerine kısa sürede uçakları teslim etme kabiliyeti kazandıracak.
CNN'e konuşan ABD'li bir yetkili şunları söyledi: "Önümüzdeki aylarda eğitimler tamamlandıkça, bu çabaya katılan ülkelerden oluşan koalisyonumuz uçakların ne zaman sağlanacağına, kaç tane sağlanacağına ve kimin sağlayacağına karar verecek."
Bu tutum değişikliği, pilotlar ve yer ekipleri eğitildikten sonra Hollanda gibi ülkelerin ABD tasarımı jetleri ihraç etmesine olanak sağlayabilir.
Bu hafta İngiltere ve Hollanda, Ukrayna'ya ihtiyacı olan savaş uçaklarını sağlamak amacıyla bir "jetler koalisyonu" kuracaklarını açıkladı. ABD başlangıçta konuya olumsuz yaklaştığını söylemişti.