Ülkede alarm verildi! İki kasırga aynı anda adım adım yaklaşıyor

ABD'nin güney kıyılarına yaklaşan iki tropik fırtınanın güneydeki bazı eyaletleri ciddi şekilde vurabileceğinden endişe ediliyor.Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, Marco ve Laura adı verilen iki tropik fırtına aynı anda Meksika Körfezi'ne doğru hareket ediyor.





Meteoroloji yetkilileri, Laura'nın Porto Rico üzerinde ciddi yağışlar bıraktığını, Marco'nun ise Yucatan Yarımadası civarında seyrettiğini açıkladı.Söz konusu iki fırtınanın Meksika Körfezi'nde kasırga düzeyine erişmesinin muhtemel olduğunu belirten yetkililer, bu durumunda ABD'nin güney sahillerinin "tarihi ölçekte" tahribat görebileceği uyarısında bulundu. Özellikle Teksas ve Louisiana eyaletlerinin söz konusu fırtınaların hedefi olabileceği kaydedildi.





Colorado State Üniversitesinden kasırga araştırmacısı Phil Klotzbach, 1900'lü yılların başından bu yana ABD'nin güney sahillerini iki kasırganın aynı anda vurmadığını, bunun gerçekleşmesi durumunda bir ilk olacağını belirtti.







ABD'de bir endişe de iki kasırganın birleşmesi riski. Ülke medyasında yer alan yorumlarda potansiyel olarak Marco ve Laura adı verilen iki tropik fırtınanın çarpışabileceklerini veya belki de büyük bir kasırga oluşturabilecekleri endişeleri yer aldı .





Ancak uzmanlar İki fırtınanın bir 'süper kasırga' ile birleşmesiyle ilgili herhangi bir endişenin temelsiz olduğunu söylediler