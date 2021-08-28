Samanyolu Haber /Ekonomi / Ülker'den grup içi satın alma: Markayı büyütüyor /28 Ağustos 2021 18:03

Ülker'den grup içi satın alma: Markayı büyütüyor

Önem Gıda’yı satın alan Ülker, çikolata ve unlu mamuller imalatını tek çatı altında topladı.

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Ülker Bisküvi çikolata hamuru, un, fındık gibi ana girdilerinin tedarikini gerçekleştirdiği, Yıldız Holding şirketlerinden Önem Gıda A.Ş’yi satın aldı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada satın alma işlemi sonrası, Ülker Bisküvi, ana kategorileri olan çikolata ve unlu mamullerde üst düzey sinerji sağlamak, şirketin sürdürülebilir ve kârlı büyümesini güçlendirmek maksadıyla ana müşterisi olduğu Önem Gıda’yı bünyesine kattığı belirtildi.

İstanbul Topkapı’da çikolata hamuru, toz kakao, damla, pul ve kuvertür çikolata; Giresun’da fındık işleme ve fındık püresi; Ankara ve Karaman’da ise un üretimi gerçekleştiren Önem Gıda, Ülker’in yarı mamûl tedarikinin merkezinde yer alıyor.
 
ÜLKER İÇİN STRATEJİK BİR HAMLE 

Ülker Genel Müdürü Mete Buyurgan, Önem Gıda’nın satın alma kararının Ülker’in önümüzdeki dönem stratejik hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Buyurgan, “Bu satın almayla birlikte, şirketler arası üst düzey sinerji oluşturup; Ülker olarak sürdürülebilir ve kârlı büyümemize ivme kazandıracak bir yapı oluşturmayı amaçlıyoruz. Önem Gıda’nın satın alınmasıyla beraber, çikolata ve unlu mamûller üretim sürecinin en önemli kısmının Ülker Bisküvi’ye entegre edilmesi bu satın almayı stratejik anlamda çok değerli hâl getiriyor.” diye konuştu.
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