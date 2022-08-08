Uluslararası Af Örgütü, Zelenski'den özür diledi

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty), Ukraynalı askerlerin varlığının, Rusya'nın işgali sırasında sivillere yönelik riskleri artırdığını söyleyen bir rapor yayınladı.







Reuters'ın haberine göre, Uluslararası Af Örgütü, "Ukrayna ordusunun savaş taktiklerine ilişkin basın açıklamamızın yol açtığı sıkıntı ve öfkeden derin üzüntü duymaktadır" açıklamasında bulundu.







Af Örgütü'nün Ukrayna başkanı Oksana Pokalçuk raporun Moskova için bir propaganda hediyesi olduğunu söyleyerek istifa etti.





Örgüt ayrıca, "Uluslararası Af Örgütü'nün bu ve herhangi bir çatışmadaki önceliği, sivillerin korunmasını sağlamaktır. Gerçek anlamda bu son araştırmayı yayınlarken tek hedefimiz buydu. Bulgularımızın tamamen arkasında dururken, neden olduğumuz acı için üzgünüz" dedi.





NE OLMUŞTU?

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, gece saatlerinde yaptığı günlük ulusa sesleniş konuşmasında Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) tarafından yayınlanan ve Ukrayna’nın savaş taktiklerinin sivilleri tehlikeye attığını belirten raporu eleştirdi.





Raporda, Ukrayna’nın savaş taktiklerinin sivilleri tehlikeye attığı belirtilerek, Ukrayna kuvvetlerinin okullar ve hastaneler de dahil olmak üzere nüfuslu yerleşim bölgelerinde üsler kurarak ve silah sistemleri işleterek sivilleri tehlikeye attığı ifade edilmişti.



