Ümit Özdağ: Akşener’in açıklamaları doğru değil

Sözcü'de yer alan habere göre İYİ Parti Kurultayı’nda konuşan Meral Akşener’in “Biz önce bu parti seçime girebilsin diye CHP’den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. Sayın Kılıçdaroğlu’na teşekkür ediyorum ancak o gün bugündür bu 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik” ifadeleri sonrası Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ’dan açıklama geldi.



Akşener’in yaptığı açıklamanın gerçeği yansıtmadığını ifade eden Özdağ, şu ifadeleri kullandı;



*Sayın Akşener, “CHP'den 15 milletvekili aldım. Bedel ödemekten bıktım” demiş. Bu açıklama gerçekleri yansıtmıyor. CHP, 15 milletvekili karşılığında iYİ Parti'den bedel istemedi.



*Şimdi olayların gelişmesini özetleyeyim. İYI Parti'nin seçimlere sokulmaması için Ankara'da gizli bir toplantı yapıldığı ve karar alındığı bilgisi bana ulaştı. Bu bilgiyi Akşener ile paylaştım.



“AKŞENER BANA BÖYLE ANLATTI”



*Akşener bunun üzerine Kılıçdaroğlu ile görüştü ve TBMM'de grup kurarak seçime girmek için 15 milletvekili istedi. Kılıçdaroğlu çok istekli davranmamış. Akşener'in bana söylediğine göre “Basına bu talebimi anlatır ve sizin reddettiğinizi açıklarım” demesi üzerine Kılıçdaroğlu kabul etmek zorunda hissetmiş.



*En azından Akşener bana böyle anlattı. Üstelik Kılıçdaroğlu 15 vekil ile desteği ittifak şartı olmaksızın vermişti. CHP'li vekillerin katılmasının üzerinden kısa bir süre geçti. Akşener bir gün divana gelerek, “KK ile el sıkıştık. Seçime ittifak ile giriyoruz, ne diyorsunuz” diye sordu.



*2 genel başkanın el sıkışması sonrasında söyleyecek bir şey kalmamıştı. CHP-İYİ Parti ittifakı, AK Parti'den İYİ Parti'ye gelen yüzde 7 civarında oyun MHP'ye gitmesine neden oldu.



“İTTİFAKA KARŞI ÇIKTIM”



*CHP-İYİ Parti ittifakı kararı, İYİ Parti için iyi olmamıştı. 2019 Yerel seçimleri öncesinde İYİ Parti divanında, Akşener ve bütün divan üyeleri “ CHP ile yerel seçimlerde ittifak yapalım” görüşünü savundular. Ben tek başıma “CHP-HDP ittifakı üzerinden saldırıya uğrarız, üstelik biz CHP ile ittifak yaparsak, ayrılmış olan AK Parti ve MHP tekrar bir araya gelirler, Cumhur ittifakı tekrar kurulur” görüşünü savundum.



*İttifaka karşı çıktım. Reddedildi. Dikkat edin, yerel seçimlerde CHP İYİ Parti'ye değil, İYİ Parti CHP'ye ittifak teklif etti. İYİ Parti tarafından bedel ödense tam tersi olurdu. Üstelik yerel seçimler sonrasında Sayın Akşener ve yakın çevresinin CHP'ye “nasıl bedel ödettiğini” hepimiz biliyoruz.



“DOĞRU OLMADIĞINI BİLİYORUM”



*Sonuç olarak, olayları en yakından yaşayan 5 kişiden birisi olarak Akşener'in bugün yaptığı açıklamanın doğru olmadığını biliyorum. CHP, hiç bir zaman “Biz size 15 vekil verdik, buyrun kasaya” tavrı içinde olmadı. Eğer olsaydı en çok ben yeri göğü inletir, CHP'yi sert şekilde eleştirirdim.



“BUNLARI NEDEN YAZDIM?”



*Hele Akşener ile en son konuşmamızı yaptığımız İstanbul'daki ofisindeki konuşmada CHP ile yolları “CHP'yi suçlayarak” bitireceğim dediğini çok iyi hatırlıyorum. Akşener, sözünü tuttu, suçlayarak bitirdi. Peki, bunları neden yazdım? Çünkü aynen böyle yaşadım ve dostluk da mertçe olmalı rekabet de.