Ümit Özdağ'dan dikkat çeken 'Akşener' ziyareti

İYİ Parti'den ihracı mahkeme kararı iptal edilen İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, dikkat çeken bir ziyarette bulundu.





Özdağ, Kocaeli'de, MHP'ye yakınlığıyla bilinen bir sitede köşe yazarı ve aynı zamanda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in kayınbiraderi olan Hasan Basri Akşener’i ziyaret etti.





Özdağ’ın ziyaretini sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaşan Akşener şu ifadeleri kullandı:





“Değerli hocamız, Sn. Ümit Özdağ İzmit'e ofisime ziyaretime geldi. İzmit Körfezi manzarası eşliğinde bakır demlikle demlediğim çayımı içti, Atatürk tablosu ve Selçuklu Yıldızı yanında fotoğraf çekildik. Güzel bir sohbet oldu, çok teşekkür ediyorum, beni onurlandırdı. Bu arada merak edenlere, Akıl sağlığının oldukça yerinde olduğuna şahitlik ederim, sanırım değerli hocam da bana eder"













MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başdanışmanı Yıldıray Çiçek, geçtimiz aylarda İYİ Parti'yi hedef aldığı bir sosyal medya iletisinde Hasan Basri Akşener'in sözlerini paylaşmıştı.





MHP'li Çiçek'in "İP Genel Başkanı Meral Akşener’e kayınbiraderi Hasan Basri Akşener’den dikkat çeken bir soru geldi" diyerek paylaştığı sözlerinde Hasan Basri Akşener, "İYİ Parti Genel Başkanı ya da x genel başkan bir yerlere gelse müritleri seccade serer tapar. Millet aç aç diyorsun da Trabzon il teşkılatı ziyaretinde konfetilerle karşılanıyorsun, altında son model AUDİ çakarlı araçla millet aç öyle mi? Sn. Ümit Özdağ itiraz edince şımarıklık diyorsun da, psikolog doktorun ne diyor bu yapılan işlere!" ifadelerini kullanmıştı.



