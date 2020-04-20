Umut olarak lanse edilen 'Sıtma ilacı' Korona Virüse iyi gelmedi









Sıtma tedavisi için kullanılan Klorokin ve benzer ilaçlar COVID-19 teşhisi ile hastaneye yatırılan hastalarda denendi . Koronavirüs enfeksiyonunun bazı belirti semptomlarını hafifletebileceği düşünülüyordu . Ancak, titiz araştırma çalışmalarında değerlendirildiğinde, ilaçlar büyük ölçüde beklenen iyileşme sağlayamadı.





Fransa'da yapılan araştırmalarda, hidroksiklorokin kullanılan hastalar arasında ne ölümleri ne de yoğun bakım ünitelerine gitmeyi azaltmadı .

Çin'de ve Brezilya'da yapılan iki ayrı çalışmada, ilaç hastaların koronavirüsü daha hızlı temizlemelerine yardımcı olmadı.





Brezilya'da, yüksek doz klorokin alan hastalar arasında iki ölüm yaşanırken diğer hastalarda da kalp rahatsızlığı gözüktü. Yaşanan sıkıntılar sebebiyle araştırmacılar, ilacın testini durdurdu.





Brezilya çalışmasında, Rastgele yüksek doz klorokin verilen hastalar arasındaki ölüm oranı ile ilacı almayanlar arasında bir karşılaştırmada da net bir fark çıkmadı Ön bulgular, potansiyel güvenlik tehlikeleri nedeniyle COVID-19 tedavisi için daha yüksek klorokin dozajının önerilmemesi gerektiği sonucuna vardılar .





MedRxiv'e gönderilen Fransız hidroksiklorokin çalışması, daha geleneksel bir tasarım izledi Araştırmacılar, dört ayrı Fransız hastanesine başvuran 181 COVID-19 hastasından 84'üne hızlı bir şekilde hidroksiklorokin verdiler ; diğer 94'üne de bu ilacı vermediler . Her iki gruptaki hastalara antiviral ilaçlar, kortikosteroidler ve solunum desteği dahil olmak üzere bir dizi başka tedavileri uygulandı.

Araştırmacılar, hidroksiklorokin ile tedavinin, bir COVID-19 hastasının hastaneye kabulünden bir hafta içinde ölme veya yoğun bakım ünitesine kabul edilme olasılığını azaltmadığını tespit etti. Ayrıca ilaç alanlarda ciddi solunum problemlerini geliştirme olasılığını azaltmadı.

Bununla birlikte, hidroksiklorokin bazı riskler doğurdu. Hidroksiklorokin alan 84 hastanın sekizi, kalp ritminde ilacın kesilmesini gerektiren değişiklikler yaşadı ve başka bir hastada ilgili kalp ritmi bozukluğu gelişti.





Fransız araştırmacılar, “Bu çalışmanın olumsuz klinik sonuçları COVID-19 pnömonili hastalarda yaygın olarak hidroksiklorokin kullanımına karşı çıkılması sonucuna vardı .

Çinli araştırmacılar biraz daha cesaret vericiydi.





Çinli araştırmacılar, hidroksiklorokinin hastaların akciğerlere ve diğer organlara zarar verebilecek iltihap nöbetlerinden kurtulmasına yardımcı olabileceği sonucuna vardılar Ancak ilacın yan etkilerine de dikkat çektiler



