Samanyolu Haber /Ekonomi / Ünlü ekonomist, 'sırada ne mi var?' dedi ve paylaştı: Ellerinde patlayacak! /08 Ocak 2022 12:51

Ünlü ekonomist, 'sırada ne mi var?' dedi ve paylaştı: Ellerinde patlayacak!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar kuru ve gram altın fiyatları ile ilgi yaptığı tahminlerle dikkat çekmişti. Memiş, yeni tahminini "Sırada ne mi var" diyerek paylaştı.

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Dolar ve altın fiyatlarındaki hareketlilik 2021 yılının son ayına damga vurmuştu. Doların 18 lira olduğu saatlerde 'çökecek' uyarısı yapan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kripto para ve altın fiyatlarıyla ilgili de dikkat çeken açıklamalara bulunmuştu.

İslam Memiş yatırım için sepette İngiliz Sterlini olması gerektiğini söylemişti. 2022’de gram altın fiyatları için konuşarak 1450 TL seviyesini veren Memiş, gümüş fiyatlarında çok yakın zamanda ani bir yükseliş olacağını etti.

"Gümüş şu anda 9,5-10 TL arası işlem görüyor. 2022'de gümüşün gram fiyatının 20 TL'ye yükseleceğini tahmin ediyorum" dedi.

"SIRADA NE Mİ VAR?

İslam Memiş yeni tahmini ise 'Sırada ne mi var?' diyerek duyurdu. Kafası karışık yatırımcılara dikkat çeken bir tavsiye geldi. Araba fiyatları için ‘çöküş’ öngörüsünde bulunana Memiş, Twitter hesabından, "Sırada ne mi var? Araç alacaklara müjde, stok yapanlara kazık var. Sanırım fırsatçıların elinde patlayacak" dedi.

"DEVLETLER TOKAT ATACAK"

İslam Memiş, 23 Aralık'ta sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kripto para piyasasında işlem yapan arkadaşlar; Uzun vadeli ve ihtiyacınız olmayan parayı bağlarsanız iyi olur. Devletlerin karşısında olmayın! Ulus devletler, tokat atacak! Üzülürseniz üzülürüm" uyarısı yaptı. Kripto paralardaki çöküşün ardından ise Memiş, sosyal medya hesabından yatırım tavsiyesi olmayan "devletler tokat atacak" tahmini yaptığı haberi paylaşarak, "Üzülmediniz, inşallah. Devamı gelecek! Uyarıyı 49-50 binden yapmıştım" dedi.
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