Ünlü ekonomist son 17 yılı değerlendirdi

Buna göre AKP’den önceki 17 yıllık koalisyon döneminde GSYH 3,4 kat artmış. Ancak AKP dönemindeki artış 3,1 kat olarak kayıtlara geçmiş. Aynı şekilde kişi başına düşen milli gelir AKP’den önceki 17 yıllık dönemde 2,7 kat artarken, 2002-2019 yılları arasında 2,5 kat yükselmiş.







AKP DÖNEMİ, KOALİSYONUN GERİSİNDE KALDI





Mahfi Eğilmez, araştırmanın sonuç kısmında şu ifadeleri kullanıyor; “AKP’nin tek başına iktidarda olduğu 17 yılı önceki 17 yılla 8 temel gösterge aracılığıyla ve bir de dünyada GSYH ve kişi başına gelir sırası açısından karşılaştırdık. Bu karşılaştırmada enflasyon ve bütçe göstergeleri dışındaki 6 göstergede AKP iktidarının 17 yıllık döneminde elde edilen sonuçların önceki 17 yılda elde edilen sonuçlara göre oldukça geride kaldığını ve Türkiye’nin dünyadaki yerini yitirdiğini saptadık.





Önceki 17 yılda 2 kriz ve bir deprem olmasına karşılık AKP döneminde 1 kriz olması, AKP’nin bu dönemde 61 milyar Dolar özelleştirme geliri elde ettiği, AKP iktidarı sırasında Türkiye’ye o döneme kadar giren doğrudan yabancı sermaye tutarının kat kat üzerinde sermaye girdiği de dikkate alınırsa hemen hemen hiçbir ilerleme olmadığı hatta bazı alanlarda gerilemeler olduğu ortaya çıkıyor.”