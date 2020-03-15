Samanyolu Haber /Ekonomi / Ünlü marka mağazalarını kapatıyor /15 Mart 2020 18:31

Ünlü marka mağazalarını kapatıyor

Spor giyim ve malzemeleri üreticisi Nike pek çok ülkede 16 Mart-27 Mart tarihleri arasında mağazalarını kapatacak.

SHABER3.COM

Spor sektörünün en büyük şirketlerinden Nike, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasını engellemek için Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Batı Avrupa, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki mağazalarını kapatma kararı aldı.

Şirketten yapılan açıklamada, kararın 16 Mart Pazartesi gününden 27 Mart'a kadar uygulanacağı belirtildi. Şirket mağazaların kapalı olduğu dönemde çalışanlara tam olarak ödeme yapacak.

Nike salgının günlük değerlendirmelerine bağlı olarak hâlâ birçok ülkede mağazalarını açık tutuyor. 

Salgının ortaya çıktığı Çin'in çoğunda ve etkisinin hissedildiği Güney Kore, Japonya ile "diğer birçok ülkede" Nike mağazaları açık.

APPLE, GLOSSIER GİBİ MARKALAR DA KAPATIYOR

Nike'ın haricinde Apple, Patagonia, Warby Parker, Urban Outfitters, Glossier ve Allbirds gibi ünlü şirketler mağazalarını kapatma kararı alırken, Walmart ve Lululemon ise mağazaların çalışma saatlerinde kesintiye gitti.

Ayrıca İtalya ve Fransa'da "gerekli olmayan" tüm mağazaların kapatılmasına karar verildi.

Nike, 2019 yılının sonunda ABD'de 384, uluslararası alanda 750'den fazla mağazaya sahipti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ünlü marka mağazalarını kapatıyor Sonraki Haber >>

Hesap Zamanı!

Hesap Zamanı!

KHK mücadelesinde solculara büyük görev düşüyor

KHK mücadelesinde solculara büyük görev düşüyor

Kuveyt'te müezzin ezanı 'Haydi namaza' yerine 'Namazı evinizde kılın' diye okudu

Kuveyt'te müezzin ezanı 'Haydi namaza' yerine 'Namazı evinizde kılın' diye okudu

Koronavirüsle dokunarak dalga geçen NBA oyuncusu hastalığa yakalandı

Koronavirüsle dokunarak dalga geçen NBA oyuncusu hastalığa yakalandı

AVM'de silah sesleri...

AVM'de silah sesleri...

İngiliz ajanın düşme anı!

İngiliz ajanın düşme anı!

KHK’lı öğretmen gözyaşlarıyla anlattı

KHK’lı öğretmen gözyaşlarıyla anlattı

Bakandan ilginç bekletilme savunması

Bakandan ilginç bekletilme savunması

Dikkatsiz sürücü patlattı

Dikkatsiz sürücü patlattı

Televizyon mağazasına girince bakın ne yaptı!

Televizyon mağazasına girince bakın ne yaptı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:42:46