Ünlü marka mağazalarını kapatıyor

Spor sektörünün en büyük şirketlerinden Nike, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasını engellemek için Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Batı Avrupa, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki mağazalarını kapatma kararı aldı.





Şirketten yapılan açıklamada, kararın 16 Mart Pazartesi gününden 27 Mart'a kadar uygulanacağı belirtildi. Şirket mağazaların kapalı olduğu dönemde çalışanlara tam olarak ödeme yapacak.





Nike salgının günlük değerlendirmelerine bağlı olarak hâlâ birçok ülkede mağazalarını açık tutuyor.





Salgının ortaya çıktığı Çin'in çoğunda ve etkisinin hissedildiği Güney Kore, Japonya ile "diğer birçok ülkede" Nike mağazaları açık.





APPLE, GLOSSIER GİBİ MARKALAR DA KAPATIYOR





Nike'ın haricinde Apple, Patagonia, Warby Parker, Urban Outfitters, Glossier ve Allbirds gibi ünlü şirketler mağazalarını kapatma kararı alırken, Walmart ve Lululemon ise mağazaların çalışma saatlerinde kesintiye gitti.





Ayrıca İtalya ve Fransa'da "gerekli olmayan" tüm mağazaların kapatılmasına karar verildi.





Nike, 2019 yılının sonunda ABD'de 384, uluslararası alanda 750'den fazla mağazaya sahipti.