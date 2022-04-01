Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü oyuncu emekli olmaya karar verdiğini açıkladı /01 Nisan 2022 14:56

Ünlü oyuncu emekli olmaya karar verdiğini açıkladı

Jim Carrey 45 yıllık kariyerinden sonra emekli olmaya karar verdi. Ünlü oyuncu, yeni bir röportajda "Yeterince yaptım" diyerek, artık oyunculuğu bırakmaya hazır olduğunu söyledi.

SHABER3.COM

Bir dönem Hollywood’un komedi yapımlarının aranan ismi olan Jim Carrey, kariyeri ile ilgili aldığı kararla herkesi şaşırttı. 31 Mart Perşembe günü Access Hollywood’da Kit Hoover’a konuşan ünlü oyuncu, “Emekli oluyorum. Oldukça ciddiyim” dedi.

Kanada doğumlu yıldız, çok önemli bir senaryo, proje olmadığı müddetçe artık oyunculuk yapmayacağını açıkladı: “Eğer melekler altın mürekkeple yazılmış bir tür yazı getirirlerse, insanların görmesinin gerçekten önemli olacağı söyleniyorsa, yapabilirim. Ama artık bir ara veriyorum. Sakin hayatımı gerçekten seviyorum ve tuval üzerine resim yapmayı gerçekten seviyorum ve ruhsal hayatımı gerçekten seviyorum ve hissediyorum ki yeterince var ve bu işi yeterince yaptım.”

Carrey kariyeri boyunca; Maske, Salak ile Avanak, Batman Daima, Yalancı Yalancı, Bay Evet, Truman Show ve Sil Baştan gibi gibi birbirinden başarılı yapımda rol aldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ünlü oyuncu emekli olmaya karar verdiğini açıkladı Sonraki Haber >>

Yunan sınırında yaşanan geri itmeler Belçika Federal Parlamentosu’nda

Yunan sınırında yaşanan geri itmeler Belçika Federal Parlamentosu’nda

Süleyman Soylu, Whatsapp ve Twitter'a sızdı

Süleyman Soylu, Whatsapp ve Twitter'a sızdı

Sedat Peker ortaya çıktı

Sedat Peker ortaya çıktı

Özgür Demirtaş ekonomi yönetimini Kemal Sunal’la eleştirdi

Özgür Demirtaş ekonomi yönetimini Kemal Sunal’la eleştirdi

İran polisi milli maça almadığı kadınları biber gazı ile dağıttı

İran polisi milli maça almadığı kadınları biber gazı ile dağıttı

Erdoğan ve Bahçeli'nin hakaretlerini izletip sordu: Nasıl birbirinizin yüzüne bakabiliyorsunuz?

Erdoğan ve Bahçeli'nin hakaretlerini izletip sordu: Nasıl birbirinizin yüzüne bakabiliyorsunuz?

Pensilvanya otobanında büyük kaza, 40 araç birbirine girdi

Pensilvanya otobanında büyük kaza, 40 araç birbirine girdi

Belediye başkanı hedef gösterdi, gazetecilere meydan dayağı

Belediye başkanı hedef gösterdi, gazetecilere meydan dayağı

Bu sefer 'Maklubeler' yarıştı

Bu sefer 'Maklubeler' yarıştı

Ukrayna'daki savaş mağdurları için kermes

Ukrayna'daki savaş mağdurları için kermes
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:04:06