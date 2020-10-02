Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü şarkıcı da koronavirüse yakalandı /02 Ekim 2020 22:41

Ünlü şarkıcı da koronavirüse yakalandı

Koronavirüs salgını devam ederken ünlü bir ismin daha virüse yakalandığı ifade edildi.

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Müzisyen Selçuk Balcı, koronavirüse yakalandı. Hafif halsizlik ve tat, koku almamak dışında hiç bir şikayetinin olmadığını belirten Balcı, doktorunun 5 günlük ilaç verdiğini ifade etti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Balcı'ya, "Covid-19'a yakalanan kıymetli sanatçımız Selçuk Balcı'ya geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" dedi.

Müzisyen Selçuk Balcı, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu. Balcı, Covit 19 Testim pozitif çıktı. Hafif halsizlik ve tat, koku almamak dışında hiç bir şikayetim yok. Doktorumuz hafif atlatacağımı belirtti 5 günlük bir tablet verdi. Telefonla çok konuşup kendini yorma da dedi" diyerek geçmiş olsun mesajı atanlara teşekkür etti. 
 
Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da, Balcı'yla birlikte 'Uzun ince bir yoldayım' türküsünü söyledikleri videoyu paylaşarak, "Covid-19'a yakalanan kıymetli sanatçımız Selçuk Balcı'ya geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. Sağlıklı günlerde yeniden türküler söyleyeceğiz. Bu vesileyle hemşehrilerimizin maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını önemle hatırlatıyorum" dedi. 
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