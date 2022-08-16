Samanyolu Haber /Gündem / Usta oyuncu Rıza Pekkutsal yaşamını yitirdi /16 Ağustos 2022 22:41

Usta oyuncu Rıza Pekkutsal yaşamını yitirdi

Türk sinema sanatçısı Rıza Pekkutsal'ın 87 yaşında hayatını kaybettiği ifade edildi.

SHABER3.COM

Türk sinema sanatçısı Rıza Pekkutsal, 87 yaşında yaşama hayatını kaybetti.

Pekkutsal, Kemal Sunal'la oynadığı 'Bombacı Mülayim' filmindeki memur karakteriyle hafızalara kazınmıştı.

RIZA PEKKUTSAL KİMDİR?

Rıza Pekkutsal, Türk sinema, ses ve tiyatro sanatçısı. Sanatçı aynı zamanda seslendirme yaparak ilk komedi tarzında plak komedi yaptı. Çalışmalarından bazıları ödül aldı. Çok sayıda sinema filminde yan rollerde yer aldı.

Pekkutsal, emekli olduktan sonra İzmir’in Buca ilçesinde yaşamını sürdürüyordu.

Buca halkevinde sanat yaşamına başlayıp İzmir Özel Tiyatrosunda eğitim gördü. İstanbul'a gelince Muammer Karaca'nın tiyatrosunda çalıştı. Hulki Saner kendisini sinemaya kazandırmasıyla oynadığı ilk film Cibali Karakolu oldu. Bu filmden sonra 1971'den 1979 yılına kadar seslendirme sanatçılığı yaptı. Korkusuz Korkak filminde memur rolünü oynadı. 1980'lerde çoğunlukla Kemal Sunal filmlerinde rol ve seslendirmeler yaptı. İlk dizi oyunculuğunu 1994 yılında Kaygısızlar dizisinde 'Hacı Gaffur' rolüyle yaptı. En son oynadığı film 2007 yapımı Sıfır Dediğimde filmidir. Son oynadığı reklam filmi ise Cem Yılmaz, Cansu Dere ve Zafer Önen ile birlikte Opet reklamı oldu. Müzik sektörüyle de ilgilenen Pekkutsalın yaklaşık 20 plakta imzası vardır. Uzun süre İstanbul'da yaşadı.

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