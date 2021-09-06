Samanyolu Haber /Medya / Ustaya veda... Bu akşam canlı yayında /06 Eylül 2021 12:47

Ustaya veda... Bu akşam canlı yayında

3 Eylül’de Rahmet-i Rahman’a kavuşan Yusuf Ziya Özkan Ağabey’in bıraktığı hoş sadayı, sevenleri anlatıyor..

SHABER3.COM

Samanyolu Tv’de yıllarca omuz omuza çalıştığı mesai arkadaşları Yusuf Ziya Ağabey’i anlatıyor.

Raindrops TV Youtube kanalında ve eş zamanlı olarak MC EU TV'de canlı olarak yayınlanacak ve Kemal Gülen’in sunduğu bu özel programda;

Rıdvan Kızıltepe, Metin Yıkar, Mesut Baran, Abdulkadir Gök, Haluk Örgün, Ahmet Ünal, Asım Yıldırım ve Ertuğrul Erkişi onu yad edecek ve onun şahsiyeti ve güzel hasletlerini dile getirecekler.

BUGÜN (6 Eylül Pazartesi)

İSTANBUL     -20.00
FRANKFURT-19.00
LONDRA.      -18.00
NEWYORK.  -1.00PM
OTTOWA.      -1.00PM
CHİCAGO.    -12.00PM
JOHANNESBURG-19.00

CANLI İZLEMEK İÇİN: https://youtu.be/kuV2eQ10cb0

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