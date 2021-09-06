Ustaya veda... Bu akşam canlı yayında

Samanyolu Tv’de yıllarca omuz omuza çalıştığı mesai arkadaşları Yusuf Ziya Ağabey’i anlatıyor.







Raindrops TV Youtube kanalında ve eş zamanlı olarak MC EU TV'de canlı olarak yayınlanacak ve Kemal Gülen’in sunduğu bu özel programda;





Rıdvan Kızıltepe, Metin Yıkar, Mesut Baran, Abdulkadir Gök, Haluk Örgün, Ahmet Ünal, Asım Yıldırım ve Ertuğrul Erkişi onu yad edecek ve onun şahsiyeti ve güzel hasletlerini dile getirecekler.





BUGÜN (6 Eylül Pazartesi)







İSTANBUL -20.00

FRANKFURT-19.00

LONDRA. -18.00

NEWYORK. -1.00PM

OTTOWA. -1.00PM

CHİCAGO. -12.00PM

JOHANNESBURG-19.00







