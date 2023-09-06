Uyarılar devam ediyor: Bakan 11 ile dikkat çekti

Sel felaketindeki son durumu aktaran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırklareli’nde hâlâ bir kişinin kayıp olduğunu ve çalışmalara 900 kişinin katıldığını belirtti.





“Ön zarar tespitinin çoğunu yaptık. Akabinde kesin zarar tespitini yapacağız” diyen Yerlikaya, “İstanbul’da 5 ilçede 564 konut, 744 işyerini su bastı” bilgisini paylaştı.





“İstanbul’un kuzeybatısında dün akşam meydana gelen yoğun yağış nedeniyle M3 Metro Hattımızın Kayaşehir Merkez, Şehir Hastanesi, Siteler ve Turgut Özal istasyonları işletmeye kapatılmıştır. Dün gece olayın gerçekleştiği saatten bu yana istasyonlarımızda güvenlik, temizlik, işletme, teknik bakım ve onarım ekiplerimiz 365 personel ile güvenli ve konforlu ulaşım sağlamak için çalışmalara aralıksız devam etmektedir. İstasyonlarımızı bazı eksiklerle de olsa yarın hizmete açabilmeyi hedefliyoruz.”





Bold Medya'da yer alan habere göre İstanbul ve Kırklareli’de dün ölümlerin yaşandığı sel felaketinde arama kurtarma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.İstanbul’da dün meydana gelen yoğun sağanak sonucu Arnavutköy ve Başakşehir başta olmak üzere birçok noktada su baskınları yaşandı. M3 metrosunda 4 istasyon su baskını nedeniyle kapatıldı. Metro İstanbul, kapatılan istasyonların yarın açılmasını hedeflediklerini duyurdu.Metro İstanbul’dan yapılan açıklama şöyle:Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Trabzon, Rize, Artvin, Kütahya, Uşak, Balıkesir, Manisa, Bursa, Çanakkale, Afyonkarahisar ve Eskişehir’de yarın beklenen sağanak nedeniyle yaşanacak olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul ve Kırklareli’nde meydana gelen aşırı yağış ve sellerde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet; etkilenenlere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün; ‘http://mgm.gov.tr’ internet sitesi, Meteorolojinin Sesi Radyosu, sosyal medya hesapları ve mobil uygulamalarından anlık yapılan hava durumu bilgilendirmelerinin vatandaşlarca dikkate alınmasını isteyen Özhaseki, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün yaptığı son değerlendirmelere göre yarın akşam saatlerine kadar; Trabzon’un doğusu, Rize il geneli, Artvin’in kıyı ilçeleri, Kütahya, Uşak, Balıkesir çevreleri, Manisa’nın kuzeydoğusu, Bursa’nın güneyi, Çanakkale’nin doğusu, Afyonkarahisar’ın kuzeyi ile Eskişehir çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklenmesi nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istirham ediyorum” dedi.