Samanyolu Haber /Gündem / Uyarılar devam ediyor: Bakan 11 ile dikkat çekti /06 Eylül 2023 21:27

Uyarılar devam ediyor: Bakan 11 ile dikkat çekti

Kırklareli ve İstanbul'daki can kayıplarının yaşandığı sel felaketinde hasar tespit çalışmaları sürerken Bakan Özhaseki'den 11 il için yeni bir uyarı geldi. Öte yandan İstanbul'da su baskınları nedeniyle seferleri durdurulan metrolar yarından itibaren yeniden hizmete açılacak.

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Bold Medya'da yer alan habere göre İstanbul ve Kırklareli’de dün ölümlerin yaşandığı sel felaketinde arama kurtarma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Sel felaketindeki son durumu aktaran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırklareli’nde hâlâ bir kişinin kayıp olduğunu ve çalışmalara 900 kişinin katıldığını belirtti.

“564 KONUT, 744 İŞYERİNİ SU BASTI”

“Ön zarar tespitinin çoğunu yaptık. Akabinde kesin zarar tespitini yapacağız” diyen Yerlikaya, “İstanbul’da 5 ilçede 564 konut, 744 işyerini su bastı” bilgisini paylaştı.

METROLAR YARIN AÇILIYOR

İstanbul’da dün meydana gelen yoğun sağanak sonucu Arnavutköy ve Başakşehir başta olmak üzere birçok noktada su baskınları yaşandı. M3 metrosunda 4 istasyon su baskını nedeniyle kapatıldı. Metro İstanbul, kapatılan istasyonların yarın açılmasını hedeflediklerini duyurdu.

Metro İstanbul’dan yapılan açıklama şöyle:

“İstanbul’un kuzeybatısında dün akşam meydana gelen yoğun yağış nedeniyle M3 Metro Hattımızın Kayaşehir Merkez, Şehir Hastanesi, Siteler ve Turgut Özal istasyonları işletmeye kapatılmıştır. Dün gece olayın gerçekleştiği saatten bu yana istasyonlarımızda güvenlik, temizlik, işletme, teknik bakım ve onarım ekiplerimiz 365 personel ile güvenli ve konforlu ulaşım sağlamak için çalışmalara aralıksız devam etmektedir. İstasyonlarımızı bazı eksiklerle de olsa yarın hizmete açabilmeyi hedefliyoruz.”

11 KENTE UYARI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Trabzon, Rize, Artvin, Kütahya, Uşak, Balıkesir, Manisa, Bursa, Çanakkale, Afyonkarahisar ve Eskişehir’de yarın beklenen sağanak nedeniyle yaşanacak olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul ve Kırklareli’nde meydana gelen aşırı yağış ve sellerde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet; etkilenenlere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün; ‘http://mgm.gov.tr’ internet sitesi, Meteorolojinin Sesi Radyosu, sosyal medya hesapları ve mobil uygulamalarından anlık yapılan hava durumu bilgilendirmelerinin vatandaşlarca dikkate alınmasını isteyen Özhaseki, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün yaptığı son değerlendirmelere göre yarın akşam saatlerine kadar; Trabzon’un doğusu, Rize il geneli, Artvin’in kıyı ilçeleri, Kütahya, Uşak, Balıkesir çevreleri, Manisa’nın kuzeydoğusu, Bursa’nın güneyi, Çanakkale’nin doğusu, Afyonkarahisar’ın kuzeyi ile Eskişehir çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklenmesi nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istirham ediyorum” dedi.
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