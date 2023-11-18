Uyuşturucu operasyonunda yakalanan TÜGVA'cının ‘Şerefi’' rencide olmuş!

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre , Yargıdaki tartışmalı kararlara bir yenisi daha eklendi. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) il yöneticisi olduğu dönemde uyuşturucu operasyonunda yakalanıp polislere küfredip tehditler savurmasıyla gündem olan Büyüksoy’un şikâyetiyle avukat Kutluk hâkim karşısına çıkarıldı.





Gazeteci Metin Cihan, 18 Ekim 2021’de AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu TÜGVA’nın Yozgat İl Temsilcisi Muhammed Recai Büyüksoy’un narkotik operasyonunda yakalandığını ve uyuşturucu testinin pozitif çıktığını duyurdu.

28 Kasım 2022 tarihinde Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Kutluk’un yorumunun TÜGVA yöneticisi Büyüksoy’a yönelik olmadığını ve hakaret suçunun da oluşmadığını belirterek “Kovuşturmaya yer yok” kararı verdi. Büyüksoy karara itiraz etti. Kutluk hakkında Yozgat 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılıp iddianame hazırlandı. Büyüksoy mahkemede, “Tanınan bir kişi olduğunu ve Kutluk’un kendisini küçük düşürdüğünü” söyledi.





Büyüksoy’un avukatı Dalkılıç ise “TÜGVA yöneticiliği yapan müvekkili Büyüksoy’un sistemli bir şekilde hedef alındığını” iddia etti. Hakaret suçunu işlediği gerekçesiyle yargılanan Avukat Mücahit Eren Kutluk ise savunmasında, “Hakaret suçunu işlemediğini, Büyüksoy’a yönelik bir ifade de kullanmadığını, avukat olduğunu ve neyin hakaret olduğunu bildiğini, yaptığı yorum ise ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu” söyledi. Duruşma, 6 Aralık’a ertelendi.

Avukat Mücahit Eren Kutluk ise sosyal medyada, Büyüksoy’un uyuşturucu ile yakalandığına dair bir habere yorum yaptı. Ardından Büyüksoy’un avukatı Murat Dalkılıç, Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunarak Avukat Kutluk’un “hakaret” suçundan yargılanmasını talep etti. TÜGVA yöneticisi Büyüksoy suç duyurusunda, “Küçük düşürüldüğünü, onur, şeref ve saygınlığının rencide edildiğini” belirtti. Ardından Yozgat Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, sosyal medya hesabının Avukat Mücahit Eren Kutluk’a ait olduğunu belirtip, açık kimliğini tespit etti.Olayı polis tutanakları ile paylaşan Cihan, yaşananları şöyle anlatmıştı: “Narkotik ekipleri, Aralık 2018’de şüpheli bir aracın önünü kesti. Araçtan inen Muhammed Recai Büyüksoy, yaya olarak kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerinin havaya ateş açması üzerine yere yatan Büyüksoy, ekiplere ‘Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz?’ diyerek küfür ve hakaret etti.”