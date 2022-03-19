Uzaya çıkan Rus kozmonotlar Ukrayna bayrağı renkleriyle poz verdi

Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen üç Rus kozmonot istasyona ulaştı. Rus kozmonotların Ukrayna bayrağı renklerinde kıyafetler giymesi dikkat çekti.



Oleg Artemyev, Denis Matveyev ve Sergey Korsakov, Ukrayna'daki savaşın başlamasından bu yana uzay istasyonuna gönderilen ilk kozmonotlar oldu.



Cuma günü, Rus uzay şirketi Roscosmos'un Kazakistan'daki üssünde gerçekleştirilen fırlatmayla birlikte yörüngedeki uzay istasyonuna gönderilen Rus kozmonotlar üç saat sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki iki Rus, dört Amerikan ve bir Alman mürettebata dahil oldu.



Kozmonotları uzaya götüren aracın uzay istasyonuyla bağlantı hazırlığı yaptığı dakikalarda çekilen görüntülerde Rus kozmonotlardan Artemyev'in mavi uçuş kıyafeti içerisinde olduğu görülüyor.



Ancak daha sonra verilen fotoğrafta, kozmonotların kıyafetlerini değiştirdikleri ve üzerinde mavi işaretler bulunan sarı kıyafetleriyle poz verdikleri görülüyor.



The Guardian'da yer alan habere göre kozmonotlar dünyadaki aileleri ile iletişime geçtiklerinde, kıyafetleriyle ilgili sorular da soruldu.



Her mürettebatın kendi kıyafetini seçtiğini belirten Artemyev, "Renk seçimi bizim tercihimiz oldu. Doğrusu çok fazla sarı kıyafetimiz birikmişti ve onları kullanmamız gerekiyordu. Bu yüzden sarı giyiyoruz" ifadelerini kullandı.



