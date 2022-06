Üzerinden ‘Türkiye Devlet Fedaileri' kimliği çıkan Obay ‘Soylu’nun adamıyım’ demiş

Türkiye Devlet Fedaileri’ isimli yapılanma ile ilgili tartışmalar sürüyor. Geçen gün İzmir'in Torbalı ilçesinde, Mehmet Cazip Obay adlı şahıs, 15 Temmuz Federasyonu Başkanı Mehmet Sıddık Dönmez ile tartıştı. Olay yerine gelen polis, tarafları karakola götürdü. Obay'ın üzerinden bir adet kurusıkı tabanca ve üstünde Cumhurbaşkanlığı forsunun da olduğu “Türkiye Devlet Fedaileri” yazılı kimlik kartı çıktı. Şahıslar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Mehmet Sıddık Dönmez’in ifadesine BirGün ulaştı.









‘EMNİYET ADINA İŞ YAPARIM'





Birgün'ün haberine göre Dönmez polise verdiği ifadede, üzerinden “Türkiye Devlet Fedaileri” yazılı kimlik çıkan Mehmet Cazip Obay’ın kendisini tehdit ettiğini ve her ay 50 bin TL para istediğini söyledi. Dönmez ifadesinde şu iddialarda bulundu: “Şahıs ‘Bana her ay 50 bin TL para ödeyeceksin’ dedi. Bana ‘Ben Süleyman Soylu’nun adamıyım, ben İstanbul Emniyeti adına iş yaparım. Eğer vermezsen seni şu an emniyet güçlerine aldıracağım’ dedi. Mehmet Cazip Obay polisi aradı gelen polise de aynı şeyleri söyledi.”





‘AMAÇ KOLLUĞA YARDIMCI OLMAK’





Konuyla ilgili açıklama yapan Obay ise, Türkiye Devlet Fedaileri adlı yapılanmanın resmi bir kuruluş olmadığını ifade etti, amaçlarını ise “Kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak” diye açıkladı. Obay, “Devlet Fedaileri herhangi bir ideoloji taşımayan, tamamen milliyetçi gençlerden oluşan insanların bir araya gelerek, kolluk kuvvetlerine ‘Şurada bu insan torbacı, şurada bu insan bunu yapıyor’ gibi bilgi veren kişilerdir” dedi.!





Konuyu gündeme getiren CHP İzmir Milletvekilli Murat Bakan ise BirGün’e yaptığı açıklamada, “Bu tarz ne olduğu belli olmayan yapılanmaların ortaya çıkması, ülkemizde silahlı güç, paramiliter yapılanmalar olduğu izlenimini veriyor ve bu da toplumda korkuya ve endişeye sebep oluyor. İnsan bilmediği şeyden korkar. Biz bu yapılanmaları araştırıyor, ifşa ediyor ve görünür kılıyoruz. Biz bu yapılanmaları ve iddiaları Meclis’e taşıyor, basın aracılığıyla kamuoyuna duyuruyoruz. Saray’ın yaratmaya çalıştığı gizem havasından korku ikliminden çekinmiyoruz.”