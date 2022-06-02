Çin'den yeni yapay zeka teknolojisi: Füzeleri 15 saniyede tespit ediyor

Hipersonik füzeler, Çin, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer dev ülkelerin cephaneliklerinde sahip oldukları en iyi savunma teknolojileri arasında.





TRT Haber'de yer alan bilgilere göre ancak diğer ülkelerin bu tehlikeli roketleri kendilerine karşı kullanabileceğini bildikleri için gelişmiş erken uyarı sistemi geliştirmeleri de bir zorunluluk haline geliyor.





Çin hipersonik füzeleri mümkün olan en kısa sürede tespit etmesine yardımcı olabilecek çok verimli bir yapay zeka tabanlı tespit sistemi geliştirdiğini duyurdu.





South China Morning Post'un haberine göre, Çin'deki araştırmacılar, hipersonik füzelerin seyrini, sesten beş kat daha hızlı yaklaşsalar bile tahmin edebilen yapay zeka tabanlı bir teknoloji geliştirdiklerini iddia etti.