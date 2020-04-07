Samanyolu Haber /Gündem / Uzmanlar umutlu: Korona Krizi Almanya'da dizel araç yasağına çare olacak mı? /07 Nisan 2020 08:55

Uzmanlar umutlu: Korona Krizi Almanya'da dizel araç yasağına çare olacak mı?

Almanya'nın birçok şehrinde düşünülen dizel araç yasağı hava kirliliğinin azalmasıyla şimdilik rafa kalkacak gibi.

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Korona krizinde azalan trafik sebebiyle bir çok şehirde hava kirliliği gözle görülür şekilde düştü. 

Havadaki azot miktarını ölçen yetkililer sonuçlardan memnun. Bu durum  Almanya'nın bir çok şehrinde düşünülen dizel araç yasağını da tekrar gözden geçirilmesine sebep oldu.
 
Yakın zamanda dizel araçları şehir merkezinde yasaklamayı düşünen Almanya'nın finans merkezi Frankfurt'ta yeni bir tartışma başladı. 

Bazı uzmanlar yakın zamanda 'dizel araçların' yasaklanmasına gerek olmadığını düşünürken gelen verilere ihtiyatlı yaklaşanlar da var 

ŞİMDİLİK RAFA KALKTI
  
Frankfurt Ulaşım Direktörü Klaus Oesterling  şehirdeki dizel sürüş yasaklarından en azından kısmen vazgeçilebileceğini açıkladı.
 
Düşük azot oksit seviyelerine dikkati çeken Oesterling, "Daha önce alınan tedbirlerle , azot dioksit için sınır değerinin altına düşmüştü. Yıl başında ana arterlerde bile seviye korunuyordu. Şimdilerde seviye iyice düştü. En azından şimdilik dizel araç yasağının masa dışında olduğunu varsayabiliriz." dedi.
 
Frakfurt  2019 yılı şubat ayında mahkeme kararıyla dizel araçların şehre girmesini yasaklamıştı. Ancak Hessen İdare Mahkemesi, Hessen Eyaletine Frankfurt'taki nitrojen oksit limit değerlerinin gelecek yıldan itibaren gözlemlenmesi gerektiğine karar verip yasağı ertelemişti.

Hala Almanya'da Sturtgard ve Hamburg şehirleri dizel araç yasağını katı bir şekilde uyguluyor. Başka büyük Alman Şehirlerinde de yasak ciddi bir şekilde tartışıyor. 
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