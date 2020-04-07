Samanyolu Haber /Ekonomi / İtalya'dan 400 milyar euroluk paket /07 Nisan 2020 10:46

İtalya'dan 400 milyar euroluk paket

Japonya'nın 1 trilyon dolarlık destek paketinin akabinde İtalya da 400 milyar euro tutarında paket açıkladı. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, "Paketin 200'ü iç piyasaya yönelik, 200'ü ise ihracata yönelik olacak. Ben daha öncesinde böyle bir müdahale hatırlamıyorum." dedi.

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İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomideki etkisiyle mücadeleye yönelik 400 milyar euroluk paket açıkladı.

Başbakanlık Sarayı Chigi'de Ekonomi Bakanı Roberto Gualtieri, Ekonomik Kalkınma Bakanı Stefano Patuanelli ile beraber bir basın toplantısı düzenleyen Conte, salgının işletmeler üzerindeki etkisini hafifletmeye yönelik yeni mali destek paketinin ayrıntılarını aktardı.

"BEN DAHA ÖNCE BÖYLE BİR MÜDAHALE HATIRLAMIYORUM!"

Başbakan Conte, "Küçük, orta ve büyük İtalyan işletmeler için 400 milyar euroluk acil likidite kaynak veriyoruz. Bunun 200'ü iç piyasaya yönelik, 200'ü ise ihracata yönelik olacak. Bu önemli bir ateşleyici güç. Ben daha öncesinde böyle bir müdahale hatırlamıyorum." dedi.

Conte, bugünkü kararnameyle kabul ettikleri paket ve daha önce kabul ettikleri 350 milyar euro etkiye sahip paketle ekonomiye toplamda 750 milyar euroluk bir destek sağladıklarını ifade etti. 

Milli gelirin (Gayri safi yurt içi hasılanın/GSYH) yarısına tekabül eden bir paket açıkladıklarının altını çizen Conte, "Stratejik olarak önemli faaliyetler yürüten tüm şirketleri korumak için çok etkili bir araç benimsedik." diye konuştu.

Başbakan Conte, ayrıca bazı vergi ödemelerinin nisan ve mayıs aylarında da askıya alınacağını söyledi.

AB'YE KORONA TAHVİL MESAJI

Birlik içindeki diğer üye devletlerden gelen salgının ekonomik etkisine karşı Avrupa İstikrar Mekanizması'nın (ESM) etkinleştirilmesi teklifine karşı çıkan Conte, "ESM'ye hayır, Eurobond'a (Korona tahvil) tabii ki evet. ESM bu durum için en uygun olmayan araç. Eurobond ise gerçek çözümdür. İçinden geçtiğimiz acil duruma en ciddi ve en etkili cevaptır." dedi.

Conte kendisine bu mücadeleyi vermemesinin de tavsiye edildiğini, ancak ülkesi için küçük hesaplar yapmayacağını kaydetti.
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