Samanyolu Haber /Dünya / "Vahim sonuçlar doğurabilir" uyarısı /30 Ekim 2022 18:15

"Vahim sonuçlar doğurabilir" uyarısı

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'nın tahıl anlaşmasıyla birçok ülkenin tahıl ihtiyacı giderilirken, bozulan mutabakat sonrasında vahim sonuçların ortaya çıkabileceği uyarısında bulunduğu aktarıldı.

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Moskova yönetiminin Ukrayna'dan Karadeniz'e tahıl çıkışına onay veren anlaşmadan çekildiğini açıklaması sonrasında Fransa cephesinden tepki geldiği belirtildi.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'nın söz konusu anlaşmayla birçok ülkenin tahıl ihtiyacı giderilirken, bozulan mutabakat sonrasında vahim sonuçların ortaya çıkabileceği uyarısında bulunduğu aktarıldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Rusya'nın tahıl sevkıyatı anlaşmasını askıya almasına tepki gösterdi.

Catherine Colonna, Rusya'yı "vahim sonuçlar" doğurabilecek kararını yeniden gözden geçirmeye çağırdı.

Colonna, "Rusya, tahıl anlaşmasına katılımını askıya alarak küresel gıda krizini daha da derinleştirmektedir... Vahim sonuçlar doğuracak bu kararını yeniden gözden geçirmelidir" dedi.
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