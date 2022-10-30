Beşiktaş Şenol Güneş'le 'farklı' başladı

Şenol Güneş ile bu sezonki ilk maçına çıkan Beşiktaş, Hangi Sigorta Ümraniyespor ile Vodafone Park'ta karşılaştı.





Mücadeleyi siyah beyazlılar 5-2 gibi farklı bir skorla kazandı.





Siyah beyazlıların golleri 5. (penaltı) ve 62. dakikalarda Cen Tosun, 33 ve 78. dakikalarda Weghorst ve 48. dakikada Tayyip Talha Sanuç'tan geldi.





Ümraniyespor ise 45. dakikada Del Valle ve 57. dakikada ise Durel Avounou ile Beşiştaş ağlarını sarsmayı başardı.





Bu sonuçla Beşiktaş puanını 22'ye çıkartırken, Ümraniyespor ise 3 puanda kaldı.





