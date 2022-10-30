Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş Şenol Güneş'le 'farklı' başladı /30 Ekim 2022 19:38

Beşiktaş Şenol Güneş'le 'farklı' başladı

Bu sezon Şenol Güneş ile ilk maçına çıkan Beşiktaş, seyircisinin de desteğini arkasına aldığı müsabakada Hangi Sigorta Ümraniyespor'u 5-2 yendi.

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Şenol Güneş ile bu sezonki ilk maçına çıkan Beşiktaş, Hangi Sigorta Ümraniyespor ile Vodafone Park'ta karşılaştı.

Mücadeleyi siyah beyazlılar 5-2 gibi farklı bir skorla kazandı.

Siyah beyazlıların golleri 5. (penaltı) ve 62. dakikalarda Cen Tosun, 33 ve 78. dakikalarda Weghorst ve 48. dakikada Tayyip Talha Sanuç'tan geldi.

Ümraniyespor ise 45. dakikada Del Valle ve 57. dakikada ise Durel Avounou ile Beşiştaş ağlarını sarsmayı başardı.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 22'ye çıkartırken, Ümraniyespor ise 3 puanda kaldı.

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