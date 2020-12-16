Samanyolu Haber /Gündem / Vali 8 kişilik gizli ekip kurdu! /16 Aralık 2020 11:38

Vali 8 kişilik gizli ekip kurdu!

Samsun Valisi Zülkif Dağlı yakın korumaları ile fotoğrafçılardan müteşekkil 8 kişilik "gizli ekip" kurarak, şehrin işlek noktalarını takibe aldı.

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Samsun'da 8 kişilik gizli ekipte görev alan memurlar şehirde kalabalık yerlerin fotoğraflarını çekip anında Vali Zülküf Dağlı'ya gönderiyor. 

Gizli ekibi yeni tip Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele için kurduğunu iddia eden Vali Dağlı, "Bu şu demek; Saathane Meydanı'nda, Çiftlik Caddesi'nde veya Mecidiye Çarşısı'nda ne kadar kalabalık var? Pazar yerlerimizde denetimlerimiz tam yapılıyor mu? Vatandaşlarımız bunlara tam uyuyor mu?" dedi. 

"Durumu fotoğraflıyorlar. Fotoğrafları bana gönderiyorlar." diyen Dağlı, "Maksadımız sonuçta üzüm yemek. Hiçbir çalışanımızı töhmet altında bırakmak istemiyoruz. Hepsi fedakâr şekilde çalışıyor, teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Vali Dağlı kendi koruma ekibindeki polis memurlarını ve Basın Müdürlüğü'nde görevli fotoğrafçıları gizli ekipte görevlendirdiğini söyledi. 
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