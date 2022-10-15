Samanyolu Haber /Politika / Varank'tan itiraf: Zengin bir ülke değiliz /15 Ekim 2022 10:31

Varank'tan itiraf: Zengin bir ülke değiliz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, iktidarın Türkiye’yi yoksullaştırdığını itiraf etti. Varank, “Son iki seneye kadar Türkiye, en yeni telefonları kullanan bir ülkeydi. Zengin bir ülke değiliz, sık telefon değiştirmek ihtiyaç değil” dedi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kağıthane’de, “yenilenmiş” teknolojik ürün satışı yapan özel bir firmanın “yenileme” merkezi açılışında konuştu.

İktidarın halkı yoksullaştırdığını itiraf eden Varank, ikinci el telefon piyasasının ‘önemine’ dikkat çekti. Vatandaşın artık sıfır telefon alamadığını kabul eden Varank, ikinci el yenileme merkezleri hakkında şunları söyledi:

“ZENGİN BİR ÜLKE DEĞİLİZ”

“Akıllı telefon satışları özelinde baktığımızda dünyada 450 milyar dolarlık bir pazar var ülkemizde de pazar oldukça büyük. Türkiye olarak ihtiyacımızın büyük kısmını ithalatla karşılama durumunda kalıyoruz. Türkiye’de yerli üreticiler de var fakat, hala ciddi bir ithalat yapıyoruz.

Son iki seneye kadar Türkiye dünyada en sık telefon değiştiren, en yeni telefonları kullanan bir ülkeydi. Fransa, Almanya ve İngiltere’den daha yeni telefonları kullanıyorduk, daha sık telefon değiştiriyorduk. İkinci el telefon pazarı, bu açılardan da daha önemli.

Biz bu kadar zengin bir ülke değiliz, milli gelir karşılaştırmalarına baktığınızda bu kadar sık telefon değiştirmek aslında Türkiye’nin ihtiyacı olan bir şey değil. Bu manada ikinci el yenilenebilir telefon piyasası, vatandaşlarımıza yeni bir alternatifi de, bir yeni imkanı da getirmiş oluyor. Bu manada yenileme merkezleri ithalatın önüne geçerek de ülkemize ekonomik değer anlamında büyük katkılar sağlayacak, cari açığın azaltılmasında önemli bir rol oynayacak. Yenileme merkezleri sürdürülebilirlik ve ekonomik anlamda ülkemize büyük faydalar sağlıyor. Bu piyasa büyüyecek, piyasada imkanlar çeşitlenecek, bu sektörün önünün açık olduğunu ifade ediyoruz”
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