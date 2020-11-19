Varşova Merkez Tren İstasyonu'nda çocuk hakları temalı resim sergisi

UNICEF’in her yıl 20 Kasım’da kutladığı Dünya Çocuk Günü, aynı zamanda Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin kabul edildiği tarih.





Bu küresel günde okula gidemeyen, korunmasız ve köklerinden koparılmış yüz binlerce çocuğun durumu hakkında farkındalık oluşturuluyor .













Çocuklar için daha iyi bir dünya çabasına Polonya'dan destek verildi.













Dialog Dunay'ın genç üyelerince başkent Varşova'da bir resim sergisi düzenledi.













Merkez Tren İstasyonu'nda açılan sergi 10 ila 16 saatleri arasında izlenebilecek.





Dialog Dunay 20 Kasım'a özel bir de video yayınladı.







