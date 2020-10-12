Samanyolu Haber /Teknoloji / Vatan Bilgisayar müşteri bilgilerini çaldırdı /12 Ekim 2020 15:05

Vatan Bilgisayar müşteri bilgilerini çaldırdı

Vatan Bilgisayar'ın Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na yaptığı bildirime göre Vatan Bilgisayar'ın internet sitesine üye olan 27 bin 143 kişinin kullanıcı adı ve şifrelerinin çalındığı ortaya çıktı.

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Vatan Bilgisayar tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na yapılan bilgilendirmeye göre Vatan Bilgisayar'ın internet sitesinde kişilerin şifre ve kullanıcı adlarına erişildiği ortaya çıktı.

Vatanbilgisayar.com adresi üzerinden 27 bin 143 kişinin kullanıcı adı ve şifrelerinin çalındığı tespit edildi.

İlgili kişilerin veri ihlaliyle ilgili olarak [email protected] uzantılı e-posta adresinden bilgi alabileceği belirtildi. Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun internet sitesinde yer alan Vatan Bilgisayar'ın açıklamasında, ihlalin; başka bir kaynaktan elde edildiği değerlendirilen kullanıcı adı (e-posta) ve şifrelerin veri sorumlusunun internet sitesinde geçerli olup olmadığının denenmesi sonucu, başarılı olan kullanıcı adı ve şifrelerin bir web sitesinde yayınlanması şeklinde gerçekleştiği,

*Giriş denemelerinin vatanbilgisayar mobil arayüzünde kullanılan bir web servis altındaki api ile programatik olarak denendiği,

*İhlalin 05.10.2020 tarihinde saat 01:30'da gerçekleştiği ve bir güvenlik firmasından gelen uyarı e-maili ile 05.10.2020 tarihinde saat 17:04'te tespit edildiği,

*İhlalden etkilenen kişisel verilerin www.vatanbilgisayar.com üye kullanıcı adı (e-posta adresi) ve bu kullanıcıların www.vatanbilgisayar.com’da yer alan şifreleri olduğu,

*İhlalden 27.143 vatanbilgisayar.com üyesinin etkilendiği,

*İlgili kişilerin veri ihlaliyle ilgili olarak [email protected] uzantılı e-posta adresinden bilgi alabileceği ifade edildi.
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