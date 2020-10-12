Gram altın rekor tazeledi

Ons altın geçen hafta 1,870$ seviyesinden 1,930$ direncine yükselerek haftayı kazançla tamamladı.







Ons fiyatında önemli direnç ve denge seviyesi olarak görülen 1,930$ üzeri hareket için bu başlıklarda daha belirgin değişimler olması gerekiyor.





Yurt içinde ise onstaki toparlanma haftasında USD/TRY kurunun da 7,96’yı alarak rekor tazelemesiyle gram fiyatı da tarihi zirveyi gördü. 7 Ağustos’ta görülen zirve seviyeyi 490 TL’ye çıkaran altında 500 TL yeni bant seviyesi olarak izleniyor. Gün başında rekor tazeleyen gram altın son saatte 487 TL’den işlem görüyor