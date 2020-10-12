Samanyolu Haber /Ekonomi / Gram altın rekor tazeledi /12 Ekim 2020 14:52

Gram altın rekor tazeledi

ABD'den gelen son haberlerle doların değeri küresel olarak düşerken altın da bu sayede toparlandı.

SHABER3.COM

Ons altın geçen hafta 1,870$ seviyesinden 1,930$ direncine yükselerek haftayı kazançla tamamladı.

Ons fiyatında önemli direnç ve denge seviyesi olarak görülen 1,930$ üzeri hareket için bu başlıklarda daha belirgin değişimler olması gerekiyor.

Yurt içinde ise onstaki toparlanma haftasında USD/TRY kurunun da 7,96’yı alarak rekor tazelemesiyle gram fiyatı da tarihi zirveyi gördü. 7 Ağustos’ta görülen zirve seviyeyi 490 TL’ye çıkaran altında 500 TL yeni bant seviyesi olarak izleniyor. Gün başında rekor tazeleyen gram altın son saatte 487 TL’den işlem görüyor
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