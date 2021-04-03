Vatandaşlar tercihini yaptı: İktidarın uygulamalarına destek yok

Son üç ay içinde yapılan kamuoyu yoklamalarına göre Cumhur İttifakı hâlâ yüzde 45’in yakınlarında dolaşıyor. Erdoğan’ın oylarının ise zaman zaman 50’leri zorladığı söyleniyor. Partiler ve oy tercihleri yapıldığında durum aşağı yukarı böyle şekilleniyor. Kimisi korkudan kimisi de iktidar dışında başka bir alternatif görmediği için hâlâ oy tercihini yapmamış gözüküyor. Sayıları yüzde 10’lar civarında sabitlenmiş kararsız oyların gideceği yer belli olmasa da gitmeyeceği yer artık kesinleşti.





Ülkenin temel konuları ve tartışma başlıkları üzerinden yapılan kamuoyu yoklamaları yurttaşın gözünden iktidar partisinin uygulamalarını değerlendirmek mümkün. Eğitimden sağlığa, ekonomiden politikaya kadar tüm başlıklarda iktidara verilen destek sürekli azaldı. Birçok başlıkta yüzde 35’e yüzde 65’lik bir blok oluştu. Ülkenin üçte ikisi iktidarın uygulamalarından memnun değil.





İktidar blokunun uygulamalarından sadece muhalefet partilerine oy verenler değil AKP’li seçmen de rahatsız. Üstelik rahatsızlık sadece ekonomi başlığında değil. Büyük bir gürültüyle takdim ettikleri başkanlık sistemi bile seçmenin gözünde çoktan bitmiş durumda.





Erdoğan-Bahçeli ikilisinin her fırsatta vazgeçilmez diye nitelendirdikleri başkanlık sistemine dair halkın yaklaşımı çok farklı. Uygulamaya konulmasından bir yıl sonra yapılan yerel seçimlerle birlikte meşruiyetini yitiren ucube sisteme destek daha da düşmüş durumda.





Yapılan kamuoyu yoklamaları ve anketler de iktidarın oylarının eridiğini gözler önüne serdi. Son üç ayda 16 anket şirketinin yayımladığı sonuçların ortalamasına göre AKP yüzde 36.3, CHP yüzde 24.8, İYİ Parti yüzde 12.7, MHP yüzde 9.6, HDP yüzde 9.9 seviyesinde bulunuyor. 2018 yılında yapılan seçimlerde ise AKP yüzde 42.56, CHP yüzde 22.64, HDP yüzde 11.7, MHP yüzde 11.1, İyi Parti yüzde 9.96 oy almıştı. AKP ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı’nın 2018'de oyu yüzde 53.66 iken son 3 ayda yapılan anketlere göre bu oran yüzde 45.9'a düşmüş durumda.





Pandemide hakları ödenmeyen sağlık çalışanlarından kayyumu reddeden Boğaziçililere, ekonomik kriz nedeniyle geçinemeyen işçilerden İstanbul Sözleşmesi ellerinden alınan kadınlara kadar toplumun büyük bir kesimi iktidardan şikâyetçi.





Yapılan son araştırmalarda öne çıkan sonuçlar şu şekilde:





%52,3 İstanbul Sözleşmesi





Toplumun yüzde 52,3'ü sözleşmeden çekilmeye karşı. Sadece 27’si çekilmeyi onaylıyor. Saadet Partisi seçmeninin yüzde 81,3'ü sözleşmeden çekilmeye karşı.





%58,6 Ekonomi





Toplumun yüzde 58,6’sı en büyük sorunun ekonomi olduğunu düşünüyor. Halkın yüzde 61'i kaygılı.





%58 Başkanlık sistemi





Toplumun yüzde 58’i başkanlık sistemine karşı. Sisteme destek yüzde 35’in altında.





%39.2 Salgın/pandemi





İktidarın pandemiyi iyi yönettiğini düşünenlerin oranı sadece yüzde 39,2.





%75 Gençler/ülke yönetimi





Z kuşağının yüzde 75’i AKP’ye (cumhur ittifakı) oy vermeyecek.