Vatandaştan 'tek yüzükle geldim' diyen Erdoğan'a gönderme: Bende yüzük de kalmadı

Faturasını ödemek için yüzüğünü sattığını söyleyen bir vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkanı iken yaptığı yüzük konuşmasına göndermede bulunarak "Bir tek yüzüğüm var demişti. Bende yüzük de kalmadı. Elektrik faturamı ödemek için mecbur kaldım sattım" dedi.





İstanbul Esenler'de Sokak Kedisi isimli Youtube kanalı tarafından yapılan bir sokak röportajı sırasında zamların sorulduğu bir vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığına başlarken “İşte bütün servetim bu yüzük. İstanbul’a hizmete hazırım" dediği konuşmasına göndermede bulundu.





Faturasını ödemek için yüzüğünü satmak zorunda kaldığını söyleyen vatandaş "Ayakkabım 2 senelik. O yüzükle geldi ama oo arkası dolu. Bir tek yüzüğüm var diyordu ya oraya gelince. Bak bende yüzük de kalmadı" diye konuştu.