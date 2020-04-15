Samanyolu Haber /Ekonomi / Vergi gelirleri çakıldı /15 Nisan 2020 14:00

Vergi gelirleri çakıldı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmeti bütçe açığında rekor kırmaya devam ediyor. Mart ayında merkezi idare bütçesi gelirleri 47,4 milyar lira, giderleri 91,2 milyar lira olarak tahakkuk etti. Aylık bütçe açığı 43,7 milyar TL'ye yükseldi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın merkezi idare bütçesine dair mart ayı verileri bütçedeki kara deliği gözler önüne serdi.

Martta bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,7 azalarak 47 milyar 443 milyon liraya indi. Bütçe giderleri ise yüzde 15,6 artışla 91 milyar 162 milyon liraya yükseldi.

GELİRLER AZALIRKEN GİDERLER ARTIYOR

Ocak-mart döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,2 yükselerek 255 milyar 749 milyon lirayı, bütçe giderleri yüzde 12,1 artarak 285 milyar 330 milyon lirayı buldu.

Böylece, merkezi yönetim bütçesi martta 43 milyar 719 milyon lira ve ocak-mart döneminde 29 milyar 581 milyon lira açık verdi.

VERGİ GELİRLERİ ÇAKILDI

2019 yılı mart alında 41,1 milyar TL, şubat 2020'de 71,7 milyar TL olan toplam vergi geliri, 2020 yılı mart ayında yüzde 48,5 azalarak 36,9 milyar TL'ye geriledi.

Vergi gelirinde düşüş geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10'u buldu.

Uzmanlar vergi gelirlerindeki düşüşün Koronavirüs salgınına bağlı tedbirlerin etkisi ile nisan-mayıs aylarında daha vahim bir hâl alabileceğini vurguluyor. 
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