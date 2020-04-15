Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolar ve euro tutulamıyor /15 Nisan 2020 13:14

Dolar ve euro tutulamıyor

Koronavirüs salgının küresel ekonomi üzerindeki baskısı artarken piyasalarda risk iştahı oldukça düştü. Geçen hafta Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) yardım paketi açıklamasının ardından gelişmekte loan ülke paralarında kısa süreli yükseliş olsa da bu hafta bu yükseliş yerini yeniden değer kaybına bıraktı. Türkiye'de döviz piyasasında hızlı yükseliş dikkati çekiyor.

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Koronavirüs sebebiyle küresel çapta bir kriz yaşanırken özellikle gelişmekte olan ülkelerde para birimleri değer kaybetmeye devam ediyor.
 
Dolar/TL kurunda yükselişi durdurmak için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından alınan swap limitlerinde değişiklik kararı ters teperken Londra swap piyasasında da TL faizlerinin eksiye düşmesi dolar kurunda yükselişe sebep oldu. 

6,80 TL EŞİĞİ DE GEÇİLDİ

Haftaya 6,70 TL seviyesinde başlayan dolar, Türkiye saatil ile 13:00 itibarıyla 6,86 TL'ye yükseldi. 6,80 TL direncinin uzun süre sonra geçilmesiyle şimdi hedefin 6,95 TL-7,04 TL aralığı olduğu belirtiliyor.

2018'de yaşanan kur şokunun ardından rekor tazeleyen bir diğer para birimi de Euro/TL kuru. Euro, sabah saatlerinde 7,50 TL'yi gördü. 

Borsa İstanbul (BİST) 100 endeksi ise bugün ekside. Sabah saatlerinde 94 bin 600 seviyesine kadar inen  BİST 100 endeksi TSİ 13:00 itibarıyla yüzde 2,22 kayıpla 96 bin 366 seveyisinden işlem görüyor.
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