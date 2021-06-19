"Veyis Ateş nüfuz ticareti suçu işledi, beş yıla kadar hapis cezası gerekir"

SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz’ın ‘bir klik adına’ kendisinden 10 milyon euro istediğini açıkladığı gazeteci Veyis Ateş’le ilgili eski Cumhuriyet Savcısı ve bir dönem CHP’de milletvekilliği de yapan Ali Özgündüz’den hukuki bir yorum geldi. Özgündüz’e göre Ateş, Türk Ceza Kanunu’nun 255. Maddesinde tarif edilen ‘nüfuz ticareti’ suçu işledi.





Özgündüz’e göre Ateş’e isnat edilen eylem ‘nüfuz ticaret’ suçu ve menfaatin temin edilmemiş olması da suçu ortadan kaldırmıyor. Cumhuriyet Savcılarının re’sen soruşturma açması gerektiğini kaydeden Özgündüz, “SBK’nın takibat altında bulunmasıyla zor durumundan faydalanarak çıkar sağlamaya teşebbüs edilmiş” dedi.





“ZOR DURUMUNDAN FAYDALANARAK ÇIKAR SAĞLAMAYA TEŞEBBÜS EDİLMİŞ”

Twitter hesabındaki paylaşımlarında Ali Özgündüz, “Yıllarca suç soruşturmaları yapmış bir Cumhuriyet Savcısı olarak, hukukçu kimliğimle söylüyorum ki; #HalkTV yayınında Sezgin Baran Korkmaz doğruyu söylediğini düşünüyorum. SBK’nın takibat altında bulunma zor durumundan faydalanarak çıkar sağlamaya teşebbüs edilmiş” dedi.





“’YA TUTARSA MİSALİ’ ÇIKAR SAĞLAMAK İSTERLER”





Yargı mensupları olarak bu durumlarla çok sık karşılaştıklarını kaydeden Özgündüz, “Olayın nasıl geliştiğini tahmin etmek zor değil benim açımdan. Bu tür işlerde tavassut edenler ‘ya tutarsa misali’ çıkar sağlamak isterler. Sonuç alınırsa ‘işi halletmiş’ olurlar, olmazsa da bir şey kaybetmezler” ifadelerini kullanıp ekledi:





“Geçmişte de buna benzer olaylar olurdu ama içinden geçtiğimiz bu süreçte iktidara yakın kişiler bu tür kirli ‘aracılık’ hizmetlerine fütursuzca, son gaz devam ediyorlar ve istenen rakamlar, sağlanan çıkar miktarı akla hayale sığmayacak ölçekte!”





“MENFAATİN TEMİN EDİLMEMİŞ OLMASI SUÇU ORTADAN KALDIRMAZ”





Özgündüz, son olarak şu ifadeleri kullandı: “Veyis Ateş’e isnat edilen eylem TCK’nun 255. maddesinde tarif edilen ‘Nüfuz Ticareti’ suçu olup menfaatin temin edilmemiş olması suçu ortadan kaldırmaz sadece cezada yarı oranında indirim yapılmasını sağlar. Bu suç Cumhuriyet Savcısı tarafından re’sen soruşturulması gereken bir suçtur.