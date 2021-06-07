Veyis Ateş, Sedat Peker'in bahsettiği otelde kalmış: Lüks odası 106 bin TL

Sedat Peker, bugün yayınladığı 9. videosunda kara para aklama suçundan hakkında tutuklama kararı bulunan ve yurt dışına kaçan Sezgin Baran Korkmaz’a ait Bodrum Paramount Otel’e el konulduğunu ve öncesinde bu otelde aralarında hakim, savcı ve bazı basın mensuplarının bulunduğu isimlerin bu otelde ücretsiz kaldığını anlattı.

"Veysi Ateş, tatil ekibinde. Bunlar tatili de birlikte yapıyorlar, kesmeyi de birlikte yapıyorlar. Suit odada kalıyorsunuz, 100 bin lira yapıyor, lan sizin maaşınız kaç para, hani fatura" diyen Peker'in bahsettiği isimler arasında gazeteciler Rasim Ozan Kütahyalı ve Veyis Ateş de yer aldı. Kütahyalı, "Bahsi geçen otele tam 1 sene önce, bir arkadaşımın davetiyle, onun da ailesiyle beraber tatil yapmak için gittik. Organizasyonu o arkadaşım yaptı. SBK’nın misafiri değildim. SBK ile bir hukukum, alakam ve muhabbetim yok. Otelin adı da Paramount değil, başka bir isimdi" dedi. Kütahyalı'nın "Otelin adı Paramount değil, başka bir isimdi" dediği Torba Mah. Zeytinlikahve Mevkii, 48400, Bodrum adresli otelin adı bugün 'Resort Be Premium' olarak geçiyor.

NICOLE KİDMAN AÇILIŞINA KATILMIŞTI

Otelle ilgili 2 Aralık 2017 tarihinde DHA'dan geçen haberde, "Torba Mahallesi Zeytinlikahve Mevkii’nde işadamı Atilla Uras’ın yaptırdığı, dev film şirketi Paramount Pictures’ın kiralayarak 13 Mayıs’ta Nicole Kidman’ın katılımıyla açılışını gerçekleştirdiği The Bodrum By Paramount Hotel’in, ünlü turizm işletmecisi ve yatırımcısı 40 yaşındaki Turan Avcı satın aldığı belirtildi" bilgisi yer alıyor.









Peker'in Paramount otelde kaldığını söylediği Habertürk'ten Veyis Ateş'in instagram hesabındaki paylaşımları, burada kaldığını doğruluyor. Ateş'in Instagram hesabından, geçen yıl 25 Temmuz ve 1 Ağustos tarihlerinde bu otelden paylaşımlar yaptığı görülüyor.

















Resort Be Premium'da bu yılın aynı tarihlerinde, 25 Temmuz-2Ağustos aralığında rezervasyon yapılmak istendiğinde, en düşük oda fiyatı gecelik 3 bin 734 lira görünüyor. Bu odanın 8 gecesinin ücreti 29 bin 872 TL yapıyor. Otelin Grand Villa diye adlandırılan en lüks odasının geceliği ise 106 bin 223 TL görünüyor. Sekiz günlük tatil 849 bin 784 TL'ye mal oluyor.













VEYİS ATEŞ SON TWEET'İNİ SİLDİ

Sedat Peker'in, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Habertürk'te katıldığı program sonrası hedefine aldığı Veyis Ateş, son iddialarla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Ateş'in Twitter hesabından son retweet yaptığı bir kareyi silmesi dikkat çekti. Bu tweet'te Veyis Ateş'in yanındaki kişilerden birinin Abdurrahman Külünk olduğu görülüyordu.













SEDAT PEKER: SUİT ODADA KALIYORSUNUZ, 100 BİN LİRA YAPIYOR, LAN SİZİN MAAŞINIZ KAÇ PARA?

Sedat Peker, dokuzuncu videosunda şunları söylemişti:









Paramount Otel var. Sahibi kim, Sezgin Baran Korkmaz. Bu arkadaş Türkiye’de de ABD’de de aranıyor. Bu adamın otelinde kimler var. Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esad Toplu, o kadar rahatlar ki sıfır X5 ile işe gidiyor. Tayyip abi niye alamıyor bunu. Onu da anlatacağım.





Veysi Ateş, tatil ekibinde. Bunlar tatili de birlikte yapıyorlar, kesmeyi de birlikte yapıyorlar. Resul olaya sonradan dahil olacak, bunlar tatil ekibi. Bir de Muğla Emniyet Müdürü, Marina vardı ya, el konulan, şimdi de otele el koyuyorlar. Sezgin Baran Korkmaz, en son Mübariz de demişti, sendeki belgeler benim şirketim ama bende yok demişti, bende var kardeşim. Sakın onlarla anlaşayım deme, patlatırım rezil olursun. Müşteri portföyünün tamamı bende, hangi hakimler savcılar. Siz aranan adamın otelinde ne işiniz var? Hani lan faturalarınız? Suit odada kalıyorsunuz, 100 bin lira yapıyor, lan sizin maaşınız kaç para, hani fatura.





'SAHTE FATURA YAYINLAYAMAZLAR'

Sedat Peker, daha sonra Twitter hesabından da "Gönlünüz rahat olsun, sahte fatura yayınlayamazlar. Çünkü o tarihteki Baran’ın şirketi kapalı, yeni şirket devam ediyor. Tüm bilgiler elimde. Orada kalan tüm bürokratları, gazetecileri, hepsini yayınlayacağım. Baran yanlış yapma!" diye yazdı