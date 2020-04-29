Samanyolu Haber /Dünya / Virüsten kazançlı çıkan üç ülke /29 Nisan 2020 09:57

Virüsten kazançlı çıkan üç ülke

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadeleyi kazanan az sayıda ülkeler arasında gösterilen ve ekonomilerini faaliyete geçiren Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore'nin para birimlerinin değerinde artış gözlemlendi.

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CNBC’nin haberine göre Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore’nin Kovid-19 salgınıyla nispeten hızlı bir şekilde başa çıkması, ekonomilerini yeniden başlatmalarına ve işletmeleri yeniden faaliyete geçirmelerine izin verdi.

Bu sayede yatırımcılar için çok daha cazip hale gelmeleri para birimlerine de yansıdı.

Bu üç ülkenin temel ticaret ortaklarından biri olan Çin’in giderek kısıtlamaları kaldırmasının da bunda önemli bir payı var.

Avustralya’da koronavirüs vaka sayısı 6725, Yeni Zelanda’da 1124, Güney Kore’de 10 bin 752 olarak açıklandı.
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