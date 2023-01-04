Samanyolu Haber /Gündem / Washington, Ankara’nın Şam hükümetiyle yakınlaşmasına karşı: 'Türkiye iki kez düşünmeli' /04 Ocak 2023 13:38

Washington, Ankara’nın Şam hükümetiyle yakınlaşmasına karşı: 'Türkiye iki kez düşünmeli'

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Türkiye’yi üstü kapalı uyararak, bütün ülkelerin “acımasız” olarak tanımladığı Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile ilişkileri normalleştirmeden önce "iki kez" düşünmeye çağırdı.

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price basına yaptığı açıklamada, “Acımasız bir diktatör olan Beşar Esad'ı eski durumuna getirmek için ilişkilerini artıran ve bu yönde arzularını ifade eden ülkelere destek vermiyoruz” dedi.

Bu açıklamanın Türkiye, Rusya ve Suriye savunma bakanlarının aralık ayı sonunda Moskova’da yaptığı üçlü toplantının ardından gelmesi dikkat çekti.

Moskova’daki toplantıda Suriye’de iç savaşın başlamasından 11 yıl sonra Suriye ve Türkiye bakan düzeyinde ilk kez bir araya gelmişti.

Esad ile ilişkileri normalleştirme konusunda ülkelerin adım atmaması gerektiğini dile getiren Price, “Ülkeleri, Suriye halkına zulüm etmeye devam eden ve hayat kurtaran insani yardıma erişimi engelleyen Esad rejiminin son on iki yıldaki korkunç insan hakları sicilini dikkatli bir şekilde incelemeye davet ediyoruz” ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova’da gerçekleşen üçlü toplantının ardından salı günü Suriye’deki muhaliflerin temsilcileriyle bir görüşme yapmıştı.

ABD, 2020 yılından bu yana Şam rejiminin işlediği belirtilen zulümlerden sorumlu görülen Beşar Esad’a yaptırım uygulanmasına izin veriyor.
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