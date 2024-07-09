Washington’dan, 'Rusya'nın derinliklerine saldırılarda tutum değişikliği yok' açıklaması

Samanyoluhaber.com - Moskova





Kirby, "Başkan'ın birkaç hafta önce Ukrayna'ya sınırdaki hedefleri vurmak için ABD tarafından sağlanan silahları kullanabileceği talimatını verdiğini gördünüz" dedi. Bu talimatta herhangi bir değişiklik öngörmediklerini belirtti.Haziran ayında, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rusya topraklarının 100 kilometreden daha derininde Amerikan silahlarını kullanmasına izin verdiği bildirilmişti.Kirby’nin açıklaması, Rusya’nın Kiev dahil Ukrayna genelinde düzenlediği geniş çaplı füze saldırısından sonra gelmesi dikkat çekti.Bununla birlikte, yaklaşan NATO zirvesi çerçevesinde ittifakın müttefiklerinin Ukrayna'ya ve onun blok içindeki geleceğine destek açıklamaları yapacaklarını söyledi.Bu arada Kiev ve Varşova, Polonya'ya doğru fırlatılan füze ve insansız hava araçlarının Ukrayna hava sahasında durdurulması konusunda anlaşmaya vardı.İlgili hüküm, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ve Polonya Başbakanı Donald Tusk tarafından 8 Temmuz'da imzalanan savunma ve güvenlik alanlarında on yıllık işbirliğine ilişkin anlaşmada da yer alıyor.Ukrayna cumhurbaşkanının internet sitesinde yer alan basın açıklamasında, Ukrayna'nın 21 ülkeyle benzer belgeler imzaladı ancak ilk kez bir ülkeyle böyle bir maddeyi içeren güvenlik anlaşması imzalanmış oldu.Ukrayna ve Polonya arasında imzalanan güvenlik anlaşmasına göre "Katılımcılar, Ukrayna hava sahasından Polonya toprakları yönünde fırlatılan füze ve insansız hava araçlarına olası müdahalenin fizibilitesini araştırmayı amaçlayan ikili diyaloğun ve ilgili devletler ve kuruluşlarla ortak diyalogların sürdürülmesi gerektiği belirtiliyor.