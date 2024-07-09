Samanyolu Haber /Dünya / Zelensky, arabuluculuk konusunda Ankara’yı dışladı /09 Temmuz 2024 11:48

Zelensky, arabuluculuk konusunda Ankara’yı dışladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Kiev ile Moskova arasında arabulucu olabilecek ülkeleri açıkladı.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Zelensky’e göre Kiev ile Moskova arasında yalnızca ABD, AB ve Çin arabulucu olabilir.

Polonya Başbakanı Donald Tusk ile görüşmesinde konuşan Zelensky, Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelerde yalnızca ABD, Çin ve Avrupa Birliği'nin arabulucu olarak hareket edebileceğini söyledi.

Zelensky'ye göre, Moskova'nın ekonomik olarak bağlı olduğu veya Rusya'nınkinden daha güçlü bir orduya sahip bir ülke ancak Rusya'yı düşmanlıkları durdurmaya ikna edebilir.

Polonya lideri ile 10 yıllık güvenlik anlaşması imzalamasının ardından konuşan Ukraynalı lider dünyada sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle bir ülke olduğunu, Çin’in de böyle bir ülke olduğunu düşündüğünü belirterek aynı şekilde Avrupa Birliği’nin de bir blok olarak arabuluculuk görevi üstlenebileceğini söyledi.

Zelensky’nin açıklaması, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Kiev ve Moskova'ya yaptığı ziyaretlerin ardından geldi.
Orban'ın "barış misyonu" olarak adlandırdığı bu geziler, Macaristan'ın AB başkanlığını devralmasının ardından gerçekleşti.

Haziran ayının sonunda Zelensky, Rusya ile arabulucuların herhangi bir ülkenin de olabileceği ve onunla müzakerelerin mümkün olduğunu söylemişti.
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