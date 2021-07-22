Samanyolu Haber /Gündem / WhatsApp'a Yeni Özellik Geldi: Bu Şifreyi Asla Unutmayın! /22 Temmuz 2021 08:52

WhatsApp'a Yeni Özellik Geldi: Bu Şifreyi Asla Unutmayın!

WhatsApp, favori sohbetlerinizi asla kaybetmeyeceğinizden emin olmak istiyor. Bunun için yeni özellik duyuran şirket, şifreyi unutmamanız konusunda ise uyarıyor.

SHABER3.COM

WhatsApp, şu an dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması. Kısa bir süre önce gizlilik ayarlarıyla ilgili özellikle Türkiye'de önemli bir krizin eşiğinden dönen WhatsApp, şimdi ise yeni bir özelliği devreye aldığını duyurdu.

Mesajları uçtan uca şifreleyen WhatsApp, öte yandan bu mesajları Google Drive gibi bağlı bulut hizmetlerine yedekleme imkanı da tanıyor, ancak buraya yedeklenen mesajlar şimdiye kadar şifrelenmiyordu. Duyurulan yeni WhatsApp özelliğine göre ise, artık buraya yedeklenen mesajlar da şifrelenecek ve böylece kullanıcıların sohbet yedekleri korsanların hedefi olmaktan çıkacak.

Yayınlanan WhatsApp v2.21.15.5 Beta sürümü ile kullanıma başlanan bu özellik, artık bulut yedeklemelerini de şifreleyebilecek. Buraya yedeklenen mesajlar için ayrı bir parola belirlemek gerekecek ve 64 basamaklı bir şifreleme anahtarı kullanılabilecek. Ancak bu şifreyi unutmamak önemli. Aksi halde yedeklerinize sonsuza kadar erişimi kaybedebilirsiniz.

WhatsApp'ın bu yeni özelliği şu an genel olarak kullanıma sunulmuş değil, bazı bölgelerde test amaçlı beta sürümü yayınlanmış durumda. Yapılacak testlerden sonra genel kullanıma sunulacaktır, fakat henüz bununla ilgili net bir tarih yok.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber WhatsApp'a Yeni Özellik Geldi: Bu Şifreyi Asla Unutmayın! Sonraki Haber >>

Hüzün, Hasret ve Buruk Bir Bayram Sabahı...

Hüzün, Hasret ve Buruk Bir Bayram Sabahı...

Gidip gidip geldi... Bu görüntüsü çok konuşulur

Gidip gidip geldi... Bu görüntüsü çok konuşulur

Türkiye'ye yaklaşan 'büyük mülteci dalgası'

Türkiye'ye yaklaşan 'büyük mülteci dalgası'

KHK’lı İhraç Üstteğmen'in eşinden önemli açıklamalar

KHK’lı İhraç Üstteğmen'in eşinden önemli açıklamalar

İktidara 15 Temmuz soruları

İktidara 15 Temmuz soruları

Hap gibi: Enişte’n duygularla 15 Temmuz ve silahlı AKP’liler

Hap gibi: Enişte’n duygularla 15 Temmuz ve silahlı AKP’liler

TIR 150 kişilik grubu fütursuzca indirip gitti

TIR 150 kişilik grubu fütursuzca indirip gitti

Almanya'da büyük sel felaketi

Almanya'da büyük sel felaketi

İstanbul'un göbeğinde gaspçı dehşeti

İstanbul'un göbeğinde gaspçı dehşeti

GEÇTİM MERİÇ’TEN Belgesel Film

GEÇTİM MERİÇ’TEN Belgesel Film
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:03:25