WhatsApp'a Yeni Özellik Geldi: Bu Şifreyi Asla Unutmayın!

Mesajları uçtan uca şifreleyen WhatsApp, öte yandan bu mesajları Google Drive gibi bağlı bulut hizmetlerine yedekleme imkanı da tanıyor, ancak buraya yedeklenen mesajlar şimdiye kadar şifrelenmiyordu. Duyurulan yeni WhatsApp özelliğine göre ise, artık buraya yedeklenen mesajlar da şifrelenecek ve böylece kullanıcıların sohbet yedekleri korsanların hedefi olmaktan çıkacak.





Yayınlanan WhatsApp v2.21.15.5 Beta sürümü ile kullanıma başlanan bu özellik, artık bulut yedeklemelerini de şifreleyebilecek. Buraya yedeklenen mesajlar için ayrı bir parola belirlemek gerekecek ve 64 basamaklı bir şifreleme anahtarı kullanılabilecek. Ancak bu şifreyi unutmamak önemli. Aksi halde yedeklerinize sonsuza kadar erişimi kaybedebilirsiniz.





WhatsApp'ın bu yeni özelliği şu an genel olarak kullanıma sunulmuş değil, bazı bölgelerde test amaçlı beta sürümü yayınlanmış durumda. Yapılacak testlerden sonra genel kullanıma sunulacaktır, fakat henüz bununla ilgili net bir tarih yok.