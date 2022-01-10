Samanyolu Haber /Dünya / Windsor Kalesi neden uçuşa yasak bölge ilan edildi /10 Ocak 2022 09:47

Windsor Kalesi neden uçuşa yasak bölge ilan edildi

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in ikamet ettiği Windsor Kalesi’nin hava sahası, güvenlik nedeniyle 27 Ocak’tan itibaren uçuşa yasak bölge ilan edildi. Bu yasağın özellikle sağlık durumu kötüleşen Kraliçe'nin Drone'lar tarafından görüntülenmemesi için getirildiği konuşuluyor.

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İngiltere basınında yer alan haberlere göre İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in resmi ikametgah adresi olan Windsor Kalesi, güvenlik endişeleri nedeniyle uçuşa yasak bölge haline getirilecek.

Güvenlik önlemi kararı, geçtiğimiz sene aralık ayında silahlı bir saldırganın Windsor Kalesi arazisine girerek kraliçenin güvenliğine tehdit oluşturmasının ardından alındığı iddia edildi.

Haberlerde, 27 Ocak’tan itibaren Windsor Kalesi’nin üzerinde 2 bin 500 fit yükseklikten uçakların ve insansız hava araçlarının uçmasının yasaklanacağı belirtildi. Alınan güvenlik önlemleri gereğince kale duvarlarından 1.4 mil uzaklıkta uçmanın suç sayılacağı belirtildi.

ASIL YASAK DRONE'LARA MI?

Dİğer yandan, son dönemde popüler olan Drone'lar ile görüntü kaydetme ve Kraliçe'nin pek de iyi olmayan sağlık durumu, bu yasağın getirilmesinde ana etken olduğu söyleniyor.
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