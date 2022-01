‘Kefenlenmeden yüzünü gösterdiler, Nurdan orada bile gülümsüyordu’

Şöyle anlatıyor Şenocak: ”Benim pasaportum vardı. Sonra İbrahim’in abisine pasaport çıkarttık. Vize almak için araştırmalara giriştik. Bir belge istedik Yunanistan’daki savcıdan seyahat etmek zorunda olduğumuza ilişkin. Ama böyle bir belge bize verilmedi. Avukatımız Sideris Bey’e verilmedi. Benim Türk konsolosluğu ve Yunan Konsolosluğuna atmış olduğum e-mailler de var. Böyle böyle bir haber aldık, dedik. Sitenizin fotoğrafını da ekledik. ‘Bunlar kardeşim ve eşi bakın bunları düğün fotoğrafları vs. Bu yüzden Yunanistan’a gitmemiz gerek işi hızlandıralım’ dedik ama bize bir türlü vize vermediler.”

































Nurdan Şenocak Gündüz’ün vefat haberini gazetelerden duyduklarını kaydeden Elvan Kocaoğlan, “Avukatı bizimle irtibata geçti. Bu bir insanlık görevi. Fakirlere, hastalara, cenazesi olanlara yardım etmek en önemli görevlerimiz arasında.” diyor. Kocaoğlan “Nurdan hanımın yanını boş bıraktık. En az 5 yıl kimse için tahsis etmeyeceğiz. Annesinin isteği üzerine Türkiye’ye götürülen eşi için günün birinde karar değiştirilirse birlikte yola çıktığı eşinin yanında yeri hazır” şeklinde konuşuyor.

















, Güneşli bir cumartesi günü Yunanistan’ın Kos (İstanköy) Adası hüzünlü bir cenaze merasimine sahne oldu. 2 Aralık 2021 tarihinde Yunanistan’a iltica etmek üzere bindikleri sürat teknesinin alabora olması sonucu Ege Denizi’nde hayatını kaybeden KHK’lı kâtip Nurdan Şenocak Gündüz (34) toprağa verildi. Kendisiyle aynı kaderi paylaşan eşi KHK’lı savcı İbrahim Gündüz’ün cenazesi, ailesinin talebi üzerine Türkiye’ye gönderilmeyi bekliyor. Nurdan Şenocak Gündüz adanın iki Müslüman mezarlığından biri olan Platani (Germe) semtindeki tarihi Sır Molla Mehmed Efendi kabristanında, bir avuç iyi insanın omuzlarında zeytin ağaçlarının gölgesinde son yolculuğuna uğurlandı.Gündüz’ün cenazesine ailesinden kimse katılamadı. Uzayan vize işlemleri, cenazenin beklediği süre… gibi engeller nedeniyle aile cenazenin Kos’ta defnedilmesine onay verdi. Kronos’un ulaştığı ağabey Bilal Şenocak, “Kos’ta defnedilmesi çok zor bir karardı. Fakat bizi rahatlatan Kos Vakıf Başkanı Elvan Kocaoğlan ve imam İrfan Tramba oldu. Bir ağabey olarak yapmam gereken her şeyi, Kos'ta o yaptı.” diyor.Cenaze törenine Yunanistan’a iltica etmek isteyen kardeşi ile eşinin arkadaşları ve ada Müslümanlarının katıldığını öğrendiğini söylüyor Şenocak, “Bilmiyordum, Kos’ta Müslüman bir topluluk olduğunu” diyor: ”İmam İrfan Bey, kardeşimi hastaneden kendisinin alacağını, kefenlenmesinden toprağa verilmesine kadar bütün işlemlerin dini usullere göre yapılacağını söyledi. Öyle de yaptı, törenin her anından bizimle fotoğraf ve görüntü paylaştı. O insana hayatımın sonuna kadar hiç ödeyemeyeceğim bir minnet borcum olacak.”Kardeşinin vefat haberini sosyal medyadan öğrenmiş Bilal Şenocak: “Haberi Kronos’tan duyduk. Arkadaşlar bir link paylaştılar, böyle bir şey var, doğru mu diye. İş ortağımın ailesi Atina’da yaşıyor. Onlarla paylaştık, biraz araştırdılar, doğruladılar. Ölen 5 kişi var, biri kadın dediler. Haberde fotoğrafını da görünce acı gerçekle yüzleştik.” diyor.Vefat haberini aldıktan sonra zor bir süreç başlamış Şenocak ailesi için. Önce DNA testi için birinci derece akrabalarının Yunanistan’a gelmesi gerektiğini söylemişler. ‘Tamam’ demiş Bilal Şenocak ‘gidelim’. Ama bürokratik engeller, duyarsızlıklar nedeniyle gidememişler.Tam bu aşamada ilginç bir gelişme yaşanmış ve CHP’li Ünal Çeviköz sosyal medyadan ulaşmış. Vize işlemlerinde kolaylık sağlayacaklarını söyleyerek. “Ama” diyor Bilal Bey:”Bizi gece saat 04.00’de yola çıkardı, ‘Sabah saat 09. 00’da Ankara Başkonsolosluğu’nda olun’ dedi. Ben CHP üyesiyim. Ben İstanbul’dan İbrahim’in abisi Adana’dan çıktı, Ankara’ya gittik ama konsolosluktan içeri bile alınmadık. Konsoloslukta çalışan bir görevli geldi kapının önüne ve böyle bir durumdan haberdar olmadıklarını söyledi. Acil bir durum varsa, belgesini gösterin dedi. Millet şov yapıyor açıkçası… Çeviköz böyle bir tweet attı ama gerisi gelmedi.”Sorunlar bununla da bitmemiş. Yunan Konsolosluğu aracılığı ile sorunu çözemeyince başka bir ülkeden Schengen vizesi almak istemişler. Bilal Bey, Fransa vizesine başvurmuş. Ama bu kez de Omicron varyantının patlaması nedeniyle vizeler durdurulduğu için alamamış. DNA testi için kuzenlerini göndermişler. Bir hafta sonra ‘istediğimiz yüzdeyi sağlayamadık’ cevabı almışlar. Ardından da Noel tatili… Ama işlemlerin gecikmesi nedeniyle tıbbi nedenlerle cenazeye müdahale zorunluğu neden olmuş bu karara.“Sonra öğrendik ki…” diyor Bilal Bey: “1 aydan sonra cenazelerin içi boşaltılıyor. Uluslararası çalışma gereği içi boşaltılıp öyle gönderiliyor geri cenaze. Ama artık bir de üzerine cenazeye yapılacak zulmü kaldıracak durumumuz kalmadı, psikolojik olarak iyi değildik aradan 35 gün geçmişti. Oturduk ailece dedik ki mumyalanmış halde gelecek biz o halde görmektense hep iyi hatırlayalım toprağa orada verilsin dedik.”Kos Vakfı’nın cenazeyi sahiplenmesi içlerini rahatlatmış ailenin. ”Sağolsun, Vakıf Kos ile irtibat kurdum. Bana Kos’a defnedilmesinde bir sakınca olmayacağını, mezar yerinin kıyamete kadar orada kalacağını söylediler. Yunanların bir süre sonra cenazeyi çekip alma uygulaması varmış, kemikleri alıyorlar, başka birini defnediyorlar. Müslüman mezarlığı için böyle bir uygulama yokmuş, içimiz rahatladı. Oradaki İrfan hoca ile Elvan hanım gerekli bütün organizasyonu sağladılar. Yüreğimiz soğudu, en azından toprağına kavuştu diye düşündük.”Bu arada Rodos’taki Türk Konsolosluğu ile Ankara’daki Yunanistan Konsolosluğu ile yazışmaktan ve konuşmaktan yorulduklarını ve başka çarelerinin kalmadığını da belirtiyor Bilal Şenocak:“Maalesef, böyle bir olayı bile politik malzeme yaptılar. Sadece kardeşimizi alacaktık, iltica edecek değildik. Türkiye’de bir sorunumuz yok. İşlerimiz iyi, yaşam koşullarımız kötü değil ki… Rahmetli Nurdan’ın da yaşam koşulları kötü değildi. Üstüne basa basa söylüyorum yani bir zorunluluğu yoktu. Bugün Türkiye’de evde oturduğunda dahi normal bir memurun aldığı ücreti rahatlıkla alabiliyordu. Son bir yılda benim yanımda çalışıyordu. KHK’lı diye kimse iş vermeyince iş yerime, yanıma almıştım.”Peki, kardeşi Nurdan Şenocak Gündüz, neden böyle bir karar verdi?. Niçin sonunda ölüm olabilecek bir karar verdi? 2 Aralık 2021’e kadar ailesi ve yakın çevresi dışında kamuoyunun bilmediği genç kadın kim?İşçi emeklisi bir baba ve ev hanımı bir annenin en küçük kardeşi Nurdan Şenocak Gündüz’ü ağabey Bilal Şenocak ve abla Neslihan Şenocak anlatıyor:“Biz Erzincanlıyız. Kardeşim Nurdan 1987 yılında dünyaya geldi. Çok başarılı bir öğrencilik hayatı vardı. 2010 yılında KPSS ile katiplik sınavlarına girdi ve kazandı. 2016 yılının Aralık ayında KHK ile görevden alınana kadar da işini severek yaptı. Fakat mesleğinden ihraç için içi boş suçlamaları yeterli gördüler. Önce görev yaptığı Erzincan merkezden Tercan ilçesine sürdüler. Taşınmasının haftasında gözaltına aldılar. 4-5 gün nezarethanede tuttuktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktılar. O yılın son KHK’larından biriyle de görevden attılar. Nedenlerden biri Özel Otlukbeli Lisesi’nde okuması, fazla bir hesap hareketliliği de olmayan Bank Asya hesabı…”Hikayeler ne kadar benzer değil mi? İçi boş suçlamalar, işten çıkarma ve ihraç, gözaltı… Kardeşinin davasının İstinaf’ta olduğunu belirtiyor abla Neslihan Şenocak. “Kardeşimin suçsuzluğu kanıtlanmıştı aslında. Göreve iade edilmese de yılında yurt dışı yasağı kalkmıştı, yeniden pasaportunu almıştı.” diyor.Kardeşinin 4 üniversite diplomasına sahip, hayata dair büyük umutları olan ve önüne çıkan zorlukları her zaman aşmasını bilen biri olduğunu anlatıyor Neslihan Şenocak: “Nurdan, Erzincan’daki görevine 2 yıllık ön lisansla ve sınavları kazanarak başlamıştı. Fakat en büyük tutkusu okumaktı. 4 üniversite bitirdi. Elazığ Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü ön lisans mezunudur. Çalışırken bir yandan da Erzincan Üniversitesi’nin, şimdiki adıyla Binali Yıldırım Üniversitesi’nin 4 yıllık iktisat bölümünü bitirdi. Ardından Açık Öğretim’den 4 yıllık işletme diploması aldı.”Sonra? Sonrası Türkiye’nin son 6 yılının özeti. Devam ediyor Neslihan Hanım: “KHK ile ihraç edildikten sonra da sosyoloji okudu. Bütün amacı son diploması ile danışmanlık ofisi açmaktı. Online veya yüz yüze insanlara yardım etmek istiyordu. Ama olmadı işte… Sonuçta Erzincan küçük bir yer. KHK’lı olması hasebiyle kimse iş vermedi. Sonrasında kendini çok kötü hissetti, itibarı zedelendi…”Kardeşinin 2019 yılında İstanbul’a taşındığını ve yeni bir hayat kurmak için canla başla çalıştığını söylüyor Neslihan Şenocak. “Ailemle birlikte yaşıyordu. İstanbul’a geldikten sonra çok iş başvurusunda bulundu ama sigortada KHK’lı olduğu ortaya çıkınca kimse işe almadı. Bütün kapılar yüzüne kapandı.”Şimdi Kos adasında bir zeytin ağacının gölgesinde yatan Nurdan Şenocak Gündüz, aynı kazada can veren KHK’lı hâkim İbrahim Gündüz ile kâtip bir meslektaşı vasıtasıyla tanışmış. 13 Temmuz’da evlenmişler.KHK’lı Hakim İbrahim Gündüz ve eşi KHK’lı katip Nurdan Şenocak Gürbüz, bütün kapılar yüzlerine kapatıldığı ve tutuklanma riskleri olduğu için binlerce başka KHK’lı gibi yurt dışına çıkmaya karar vermişler. “Yurtdışına giden ihraç başka arkadaşları vardı onlarla görüşüyorlardı da… Gidince orada daha iyi bir hayat olacağına inanıyorlardı.’ diyor Bilal Şenocak:“Biz burada 6 ay önce İbrahim’i tanıdık kardeşimin evliliği hasebiyle. Ama asla ondan şikâyetçi olacağımız bir durum söz konusu değil, bu durumda onu suçluyor da değiliz. Sadece şunu belirtmek istiyorum: Kardeşim geri göreve çağrılmış olsa bile ‘kesinlikle artık o ortamda çalışmak istemiyorum’ diyordu ama diğer tarafta elinde başka diplomaları olduğu için farklı alanlara bu yüzden yöneldi. Yani ‘artık onunla ilgili bir şey yapmayacağım, bu alanlarda bir şey yapacağım’ dedi. İbrahim ile birlikte anlaştılar sanırım ve aile danışmanlığını yurt dışında da yapabilirim diye düşünerek yurt dışına çok odaklandı. Ama en büyük etken İbrahim’in içinde bulunduğu durum oldu.”Yurt dışına çıkma fikri evliliklerinden birkaç ay sonra gündeme gelmiş. Bilal Şenocak, “Biz bu yolu hiçbir zaman tasvip etmedik çünkü Nurdan için gerekçeli bir neden yoktu. Nurdan’ın yurtdışına çıkış yasağı yok, normal bir şekilde gidebilir, uçak bileti alabilir. Ama…”Ama Ege Denizi üzerinden gitmek istediler. Neden? Abla Neslihan Şenocak anlatıyor: “Bir anda karar verdiler botla gitmek için. Çünkü yola çıktıkları dönemde hakim ve savcılarla ilgili büyük bir gözaltı, tutuklama dalgası başlamıştı yine. Hem yeni insanları evlerinden alıyorlardı hem de tutuksuz yargılananları kalan cezaları için cezaevine gönderiyorlardı. Bu yüzden böyle bir yolu seçtiler ve ani karar verdiler. Nurdanlık bir durum yoktu ama eniştemiz İbrahim beyin durumu kritikti. Davası Yargıtay’da devam ediyordu.”Gündüz ailesinin botla ölüm yolculuğunu göze alması ve Ege sularında can vermesine neden olan şey KHK’lı savcı İbrahim Gündüz’le ilgili davalar. İbrahim Gündüz’ün ailesi cenazenin Türkiye’ye getirilmesini istiyor. Aile ile görüşen Bilal Şenocak, “Abisi Ünal bey cenazeyi getirmek için son ana kadar uğraşacaklarını söylediler. Biz kararımızı böyle verdik ve kardeşimi oraya defnettik. Zaten Erzincan’da bir mezar yerimiz var oraya bir taşını ekleriz.” diyor.4 üniversite mezunu bile olsanız KHK’lıysanız Türkiye’de hayat hakkı tanınmadığını belirten ağabey Şenocak, “Ülkesinde kapılar kapanınca Avrupa hayali daha ağır bastı. Avrupa’da da arkadaşları vardı, Almanya’da Yunanistan’da… Onlar hayatlarını Avrupa’da oturtmuştu. Nurdan ve eşi de böyle bir hayat istedi belki…” ifadelerini kullanıyor.Bilal Şenocak, bir an önce Kos Adası’nı ve kardeşinin mezarını ziyaret etmek istiyor: “Nurdan üç kardeşin içinde en şen şakrak olanımızdı. En en kötü günde bile insanlara gülerek davranırdı. Enerji dolu, içi kıpır kıpır, hiperaktif bir insandı. İnsana insan olduğu için değer verirdi. Namazında niyazındaydı. Biraz da yaşanan olaylara tepki olarak son bir yılda başını açmıştı. Her kararına olduğu gibi buna da saygı duyduk. Ailem de bir CHP üyesi olarak ben de kardeşimin her karına saygı duyduk. Özel hayatı onundu. Hep yardım ettik, dayanışma içinde olduk. Ama o zaten başka türlü bir insandı. Giymediklerini fakir fukaraya verdiği gibi, yeni aldıklarını da dağıtırdı. Eli açıktı. İlkokul arkadaşlarıyla bile irtibatını kesmemişti. Herkes tarafından sevilirdi.”Kardeşinin başına gelenlerden dolayı hiç şikâyet etmediğini, daha iyisini ve başka türlüsünü yapmak için çalıştığını belirtiyor Şenocak: “Allah daha güzelini gösterecek derdi. Herhalde en güzelini göstermiştir. İmam kefenlemeden önce kardeşimin son yüzünün fotoğrafını gönderdi: Orada bile gülümsüyordu’.”Kos Vakıf Başkanı Elvan Kocaoğlan, 2018 yılının Ocak ayında vakıfta görev almaya başladığını ve aynı yılın Mayıs ayında başkanlığı devraldığını belirterek, “2015 yılından bu yana birçok Suriyeli ve başka milletlerden mülteciyi mezarlığımıza defnettik. Nurdan hanım ilk Türk mülteci” diyerek adada vefat eden bütün Müslümanlara verdikleri hizmeti titizlikle yerine getirdiklerini söylüyor.Kos’ta 28 yıl görev yaptıktan sonra emekli olan ve memleketi Gümülcine’ye dönen Şükrü Şerif Damatoğlu’nun yerine Yunanistan hükümetinin herkesin sevgisini kazanan bir imam atadığını belirten Kocaoğlan, “Adada ister yerli ister bir mülteci fark etmez, bir Müslüman vefat ederse bütün maddi ve manevi sorumluluğu üstleniyoruz. 5 kişilik yönetim kurulumuz bunun sıkı takipçisi” ifadelerini kullanıyor.Her insanın kendi vatanında yaşamak ve ölmek isteyeceğini düşündüğünü belirten Kocaoğlan, “Türkiye kendi görüşünde olmayanlara da insani haklarını tanımalı. Ben de rahmetli Nurdan hanımın yerine olsam aynısını yapardım. Ben de ülkemi terk ederdim. Evet, Yunanistan benim vatanım, hiçbir zaman bırakmak istemem ama baskı olsa ne yapabilirdim. Tek çarem gitmek olurdu.” diyor.15 Temmuz’dan sonra çıkarılan olağanüstü hal (OHAL) dönemindeki kanun hükmünde kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen ve daha sonra Osmaniye T tipi cezaevinde 15 ay hapis yatan savcı İbrahim Gündüz ile KHK’lı katip eşi Nurdan Şenocak Gündüz 2 Aralık 2021’de iltica etmek üzere Yunanistan’a geçmek istemişler, ancak sürat teknelerinin alabora olması sonucu Gündüz çifti boğularak hayatını kaybetmişti.