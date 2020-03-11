Ya hastalık cezaevlerine yayılırsa?

Virüsün cezaevlerine bulaşma riski bulunduğunu ifade eden Gergerlioğlu, “Gerekli önlemler alınmazsa koronavirüsü cezaevleri gibi toplu yaşanan alanlara yayılabilir. Bu alanlar hijyenden hayli uzak“ dedi.







Kendisi de doktor olan Gergerlioğlu şu uyarıda bulundu:





“Oradaki insanlar yeterli beslenemediği ve sağlık kontrolleri gerektiği gibi yapılamadığından dolayı savunma sistemleri zayıf. Buradaki insanlara koronavirüsü bulaştığı zaman önünü alamayacağımız bir felaket yaşanır. Kırıp geçirir. Cezaevlerinde önlem alınmazsa ölümler yaşanabilir. Hala fırsatımız varken bir an evvel önlemler alınmalı” çağrısında bulundu.



