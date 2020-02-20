Yabancılar Borsa'dan kaçıyor

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre yabancı yatırımcılar geçen hafta net 825 milyon dolarlık menkul kıymet sattı.





Yabancılar ocak ayında da 600 milyon dolara yakın net satış yaparak Borsa İstanbul'a (BİST) veda etmişti.





Türkiye saati ile 15:05'te yüzde 2'ye yakın değer kaybeden BİST 100 endeksi 117 bin 151 puana kadar geriledi.





Aynı dakikalarda 1 Amerikan Doları 6,09 TL'den, euro ise 6,58 TL'den satılıyor.





ÇEYREK ALTIN 516 TL OLDU





Dolar gün içinde 6,10 TL eşiğine de aşmıştı. İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar altının gram fiyatı 316 TL'ye yükseldi.





Çeyrek altın 516,41 TL, Cumhuriyet altını ise 2 bin 120 lira. Altının dünya fiyatı olarak nitelenen ons (31,1 gram) 1.618 dolar ile yeni bir rekor kırdı.



