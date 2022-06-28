Yağma ve hırsızlıkla anılan kayyımlara Saray’dan müjde: Yargılanamayacaklar

15 Temmuz sonrasında Erciyes Holding’e kayyım olarak atanan Ertunç Laçinel’in 20 milyon euro ile ortadan kaybolmasının yankıları sürüyor.





Skandal gündemden düşmeden, Saray’ın kayyımlara KHK ile koruma getirdiği ortaya çıktı.





Karar gazetesinin haberine göre, devlet garantili projelerin müteahhitleri için uygulanacak ‘İngiliz tahkimi’ tedbirinden sonra, TMSF‘nin el koyduğu şirketlerin yöneticilerine kalkan olacak bir düzenleme hazırlandığı ortaya çıktı.





15 Temmuz sürecinde askere karşı alınan kararları uygulayan memurlara koruma sağlayan kanuna 6 yıl sonra, kayyımlar da eklendi.





MÜJDELER OLSUN

Kayyımlara yönelik düzenlemeye geçmişte AKP’ye ceza kanunlarının hazırlanmasında öncülük eden, Türkiye Bilimler Akademisi Asli Üyesi Prof. Dr. İzzet Özgenç’ten değerlendirme geldi. 26 Mayıs’ta yürürlüğe giren kanuna işaret eden Özgenç, “Olağanüstü hâl sürecinde el konulan şirketleri yönetmek üzere TMSF tarafından görevlendirilen kişilerin hukukî, malî ve cezaî sorumlulukları kaldırılmıştır. (Bkz. 26.5.2022 tarihli ve 7407 sayılı Kanun, m. 17). Türk milletine ‘müjdeler’ olsun” paylaşımı yaptı.





Gazeteci Metin Cihan, AKP’li Nurettin Canikli’nin TMSF’ye devredilen şirketlerin içini nasıl boşalttığını bir süredir sosyal medyada anlatıyor.





KAYYIMLARA KANUNİ ZIRH

Metin Cihan, Canikli’nin Hazine ve Maliye Bakanı olduğu dönemde TMSF tarafından el konulan Akın Çorap şirketinin başına danışmanını atadığını ileri sürdü





Canikli’nin TMSF’nin el koyduğu başka şirketlere de atadığı yakınlarının aynı zamanda kendi şirketlerini de yönettiğini iddia eden Cihan, Canikli’nin bu şirketlerin içini nasıl boşaltıldığını anlattı.





CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık da eski adı Boydak Holding olan ve Erciyes Anadolu Holding adını alan şirkete CEO olarak atanan Ertunç Laçinel’in 20 milyon euro ile kayıplara karıştığını ortaya çıkardı.





İyi Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş da usulsüzlük iddiaları sonrası “Yönetimine el konulan şirketlere kayyım atama yetkisi TMSF’ye bırakıldı. Bugün itibarıyla TMSF’nin kayyımlık yaptığı şirket sayısı 682’dir. Yaklaşık 46 bin çalışanın olduğu, aktif büyüklükleri 70,3 milyar lira seviyesindeki bu şirketlerin nasıl yönetiliyor? Bu şirketlerde tüyü bitmemiş yetimin hakkı var” dedi.





Kayyımların yönettiği 682 şirketle ilgili iddiaların araştırılmasına ilişkin önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.



