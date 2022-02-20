Yaklaşık 2 aydır yoğun bakımda olan tutuklu Hizmet insanı Yusuf Bekmezci Hakk'a yürüdü

4 Ocak’tan beri bilinci kapalı olarak yoğun bakımda tedavi altında tutulan Yusuf Bekmezci vefat etti.

Kırıklar F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Yusuf Bekmezci'nin, 4 Ocak’ta göz ameliyatı için gittiği İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İzmir Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyat sırasında kalbi durdu.

Tekrar hayata döndürülen Bekmezci yoğun bakımda tedavi görüyordu. Bekmezci bugün saat 00.50 sıralarında yaşamını yitirdi.

KIZINDAN MESAJ

Bekmezci’nin kızı Şeyma Bekmezci ise, “Babam Yusuf Bekmezci’nin vefat haberini az önce aldık. Tüm dua edenlerden Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.









ADLİ TIP’IN İNFAZ ERTELEME KARARINA RAĞMEN TAHLİYE ETMEDİLER







Yoğun bakımda tedavi gördüğü dönemde yanına yakınlarının hiçbir şekilde alınmasına izin verilmeyen Bekmezci’nin tahliyesi için yapılan başvuru ise, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedilmişti.







İzmir’in hayırsever iş insanlarından 83 yaşındaki ağır hasta Yusuf Pekmezci için Adli Tıp Kurumu tarafından geçtiğimiz cuma günü ‘infaz erteleme’ kararı verildi. Ancak İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, ATK’nın raporuna rağmen Bekmezci’yi tahliye etmedi. İnfazın hastanede devam edilmesine karar verildi.















Ancak İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi söz konusu karara rağmen Pekmezci’yi tahliye etmedi.





Değiştirilen ikinci karar ise şöyle:













YAKLAŞIK İKİ AYDIR YOĞUN BAKIMDA





Alzheimer hastası 83 yaşındaki Bekmezci ilk ifadesinde, “Fethullah Gülen Hocaefendi’yi severim. Ona terörist diyemem” demişti.













Yusuf Pekmezci’de alzheimer hastalığının yanı sıra tansiyon, kemik erimesi rahatsızlıkları da bulunuyordu. Damadı halen tutuklu olan Pekmezci’nin kızı da tutuklanmıştı. Pekmezci’nin sahip olduğu mal varlığına ise hukuksuzca el konulmuştu. Yusuf Pekmezci, yaklaşık iki aydır yoğun bakımda tutuluyordu.