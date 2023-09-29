Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş gazeteci: AKP ve MHP'nin yerel seçim planı şehir şehir hazır! /29 Eylül 2023 08:19

Yandaş gazeteci: AKP ve MHP'nin yerel seçim planı şehir şehir hazır!

İktidara yakınlığı ile bilinen gazeteci Hacı Yakışıklı, canlı yayında son kulis bilgilerini aktardı. Yakışıklı, AKP ve MHP'nin yerel seçim için planlarının hazır olduğunu söyledi.

SHABER3.COM

tv100.com yazarları Barış Yarkadaş ve Hacı Yakışıklı, tv100 Ankara temsilcisi Deniz Gürel, siyasal iletişimci Ferhat Murat, Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programına konuk oldu.

"YEREL SEÇİM PLANLARI VE TASLAKLARI YÜZDE YÜZ HAZIR"
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir araya gelmesiyle ilgili kulis bilgisi aktaran Yakışıklı "Dün Erdoğan ve Bahçeli buluştu, 45 dakikalık buluşmada yerel seçimleri konuştular, her iki tarafla da görüştüm. Yerel seçim planları ve taslakları yüzde yüz hazır. AK Parti ve MHP'nin plan ve taslakları şehir şehir hazır. 7 Ekim'deki AK Parti kongresinden sonra görüşme planlanıyor. " ifadelerine yer verdi.
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