Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş gazeteci, ekonomik krizi 15 Temmuz'a bağladı! /06 Temmuz 2022 10:40

Yandaş gazeteci, ekonomik krizi 15 Temmuz'a bağladı!

Yeni Akit’in Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı, konuk olduğu programda Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik krizi 15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimine bağladı.

Yandaş Gazeteci ekonomik krizi 15 Temmuz'a bağladı!

Tv100'de ekrana gelen ve Gürkan Hacır’ın sunduğu Taksim Meydanı programında Türkiye’de ‘ekonomiyi etkileyen başlıklar neler?’ konusu konuşuldu.

 Yeni Akit Ankara Temsilcisi ve yazarı Hacı Yakışıklı, Türkiye’deki ekonomik krizi 15 Temmuz’a bağladı.

"BU NOKTAYA GELMEZDİK"
Yakışıklı, konuşmasında “Daha altı sene önce, Boğaz Köprüsü kapatılmış, Başkent’te insanlar öldürülmüş, Meclis’i bombalanmış, Külliye’si bombalanmış bir ülkeden bahsediyoruz. O yüzden Türkiye’deki ekonominin yerine oturamamasının en büyük sebebinin bu olduğunu söylüyorum. Eğer bunlar gerçekleşmemiş olsaydı, Türkiye böyle kesintiler yaşamamış olsaydı bu noktaya gelmezdik” ifadelerine yer verdi.

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Yandaş Gazeteci ekonomik krizi 15 Temmuz'a bağladı!

Yandaş Gazeteci ekonomik krizi 15 Temmuz'a bağladı!

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