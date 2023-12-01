Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş Selvi, Terim’i böyle uyardı: Seçil Erzan’ın iCloud’u Terim’i zor durumda bırakabilir /01 Aralık 2023 21:23

Yandaş Selvi, Terim’i böyle uyardı: Seçil Erzan’ın iCloud’u Terim’i zor durumda bırakabilir

Yüksek faizle gelir vaat eden fon dolandırıcılığında tutuklu bulunan bankacı Seçil Erzan’ın, görüşmelerini yapmak için kullandığı telefonun şifresini mahkemeye verdiği ortaya çıktı. Abdülkadir Selvi, görüşmelerin ortaya çıkacak olmasını, iddianamede adı geçmeyen Fatih Terim için olumsuz bir durum olduğunu belirterek “Fatih Terim artık konuşmalı ve ismi etrafında oluşan bu spekülasyonlara bir son vermeli. Yoksa zaten iCloud şifresi bulunan telefondan elde edilecek bilgiler Terim’i konuşmak zorunda bırakabilir” dedi.

SHABER3.COM

Yüksek faile gelir vaat eden fon dolandırıcılığında tutuklu bulunan bankası Seçil Erzan, kullandığı telefonun şifrelerini mahkeme ile paylaştı. Görüşmelerin ortaya çıkmasıyla iddianamede yer almayan Fatih Terim ile Seçil Erzan arasındaki görüşmelerin ortaya çıkabileceği belirtiliyor.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, aralarında ünlü futbolcuların da yer aldığı “yüksek kârlı fon” dolandırıcılığında şüpheli banka müdürü Seçil Erzan’ın, para toplarken kullandığı telefonun iCloud şifresini mahkemeye ilettiğini belirtti.

Selvi, bugünkü yazısında şu ifadeleri kullandı: “Seçil Erzan mahkemeye kullandığı telefonları teslim ediyor. Ama asıl önemli olan para toplarken kullandığı telefon hattında yer alan görüşme ve mesajlaşma trafiği. Telefonun sim kartı kırıldığı için mahkeme iPhone’a müracaat ederek, iCloud’da saklanan bilgileri talep edecek.

Edindiğim bilgiye göre Seçil Erzan, bu telefonun iCloud şifresini mahkemeye iletmiş. Bu gelişme soruşturmanın hızla ilerlemesi açısından önem taşıyor. Mahkemenin bunu Siber Suçlar’a gönderdiği söyleniyor. Siber Suçlar bu işi çözer ama gerekirse iPhone’a müracaat edip, buluta yüklenen görüşme ve yazışmalara da ulaşılabilecek. iCloud’daki bilgilere ulaşıldığı taktirde Seçil Erzan’ın parasal ilişkilerine ulaşılacak.

(…)

Türk futboluna yıllarca emek veren Fatih Terim artık konuşmalı ve ismi etrafında oluşan bu spekülasyonlara bir son vermeli. Yoksa zaten iCloud şifresi bulunan telefondan elde edilecek bilgiler Terim’i konuşmak zorunda bırakabilir.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yandaş Selvi, Terim’i böyle uyardı: Seçil Erzan’ın... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:37:14