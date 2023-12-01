Yandaş Selvi, Terim’i böyle uyardı: Seçil Erzan’ın iCloud’u Terim’i zor durumda bırakabilir

Yüksek faile gelir vaat eden fon dolandırıcılığında tutuklu bulunan bankası Seçil Erzan, kullandığı telefonun şifrelerini mahkeme ile paylaştı. Görüşmelerin ortaya çıkmasıyla iddianamede yer almayan Fatih Terim ile Seçil Erzan arasındaki görüşmelerin ortaya çıkabileceği belirtiliyor.



Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, aralarında ünlü futbolcuların da yer aldığı “yüksek kârlı fon” dolandırıcılığında şüpheli banka müdürü Seçil Erzan’ın, para toplarken kullandığı telefonun iCloud şifresini mahkemeye ilettiğini belirtti.



Selvi, bugünkü yazısında şu ifadeleri kullandı: “Seçil Erzan mahkemeye kullandığı telefonları teslim ediyor. Ama asıl önemli olan para toplarken kullandığı telefon hattında yer alan görüşme ve mesajlaşma trafiği. Telefonun sim kartı kırıldığı için mahkeme iPhone’a müracaat ederek, iCloud’da saklanan bilgileri talep edecek.



Edindiğim bilgiye göre Seçil Erzan, bu telefonun iCloud şifresini mahkemeye iletmiş. Bu gelişme soruşturmanın hızla ilerlemesi açısından önem taşıyor. Mahkemenin bunu Siber Suçlar’a gönderdiği söyleniyor. Siber Suçlar bu işi çözer ama gerekirse iPhone’a müracaat edip, buluta yüklenen görüşme ve yazışmalara da ulaşılabilecek. iCloud’daki bilgilere ulaşıldığı taktirde Seçil Erzan’ın parasal ilişkilerine ulaşılacak.



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Türk futboluna yıllarca emek veren Fatih Terim artık konuşmalı ve ismi etrafında oluşan bu spekülasyonlara bir son vermeli. Yoksa zaten iCloud şifresi bulunan telefondan elde edilecek bilgiler Terim’i konuşmak zorunda bırakabilir.”