Samanyolu Haber /Medya / Yandaş yazar, Sözcü'ye verilen cezayı az buldu! /14 Ekim 2020 11:20

Yandaş yazar, Sözcü'ye verilen cezayı az buldu!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) iktidarının medya havuzunda yer alan Yeni Akit gazetesinin yazı işleri müdürü Ali Karahasanoğlu, Sözcü gazetesinin 7 yazar ve yöneticisine verilen hapis cezalarını az buldu.

SHABER3.COM

İstanbul İstinaf Mahkemesi Sözcü gazetesinin 7 yazar ve yöneticisine verilen hapis cezalarını onamıştı. 

Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AKP) yandaş Akit gazetesinin yazı işleri müdürü Ali Karahasanoğlu, "Verilen ceza çok değil, az bile..." görüşünü savundu. 

Karahasanoğlu, "Sözcü gazetesinin patronu, hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldığı halde, aylardır yurtdışında yaşıyor. Buradaki mahkemeler de kimi bulduysalar, onlara cezayı bastılar. 'Bunlar suçsuzdu, patron yerine bunlara ceza bastı' demiyorum. O kaçak olduğu için, kendisini kurtardı." dedi. 

"BUNUN KARŞILIĞI 3 YIL 6 AY OLAMAZ" DEDİ

Karahasanoğlu, "Buradakiler kurtulamadı' diyorum... Yoksa cezayı hak etme noktasında bir ihtilaf yok. Hatta verilen ceza çok değil, az bile... Emin Çölaşan 'Şimdi cemaati savunma zamanı' diye köşe yazısı kaleme alıyorsa. Kimse kusura bakmasın.. Bunun karşılığı 3 yıl 6 ay ile sınırlı olamaz.." ifadelerini kullandı. 

Karahasanoğlu, "Örgütü resmen savunan bir yazardan bahsediyoruz.Tek bir yazıdan değil, onlarca yazıdan bahsediyoruz. Hiç kaçarı olmayan yazının başlığını veriyorum. Siz de diğerlerini, internette şu an dahi okuyabilirsiniz.. Bugün bir etkisi olmayabilir.. Ama düşünün..." yorumunu yaptı. 

Sözcü gazetesi yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru, Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 8 kişiye verilen hapis cezaları İstanbul Bölge İstinaf Mahkemesi tarafından onanmıştı. 

Sanıklar dosyayı Yargıtay'a götürecek. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yandaş yazar, Sözcü'ye verilen cezayı az buldu! Sonraki Haber >>

İsveçli bakanla Çavuşoğlu arasında Suriye ve ifade özgürlüğü tartışması

İsveçli bakanla Çavuşoğlu arasında Suriye ve ifade özgürlüğü tartışması

Küçük ortak Perinçek'ten Öcalan iddiası!

Küçük ortak Perinçek'ten Öcalan iddiası!

Açılmış köprüyü fark etmedi!

Açılmış köprüyü fark etmedi!

Nasıl yani geçen senenin verisi olmasın bu?

Nasıl yani geçen senenin verisi olmasın bu?

Film gibi bir hadise !

Film gibi bir hadise !

Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi

Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi

Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi

Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi

Gökdelende yangın dehşeti!

Gökdelende yangın dehşeti!

CNN muhabirinin rakunla mücadelesi viral oldu

CNN muhabirinin rakunla mücadelesi viral oldu

'1168 lira yeter' diyen gurbetçi saç baş yoldurdu

'1168 lira yeter' diyen gurbetçi saç baş yoldurdu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:20:07