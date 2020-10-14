Yandaş yazar, Sözcü'ye verilen cezayı az buldu!

İstanbul İstinaf Mahkemesi Sözcü gazetesinin 7 yazar ve yöneticisine verilen hapis cezalarını onamıştı.





Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AKP) yandaş Akit gazetesinin yazı işleri müdürü Ali Karahasanoğlu, "Verilen ceza çok değil, az bile..." görüşünü savundu.





Karahasanoğlu, "Sözcü gazetesinin patronu, hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldığı halde, aylardır yurtdışında yaşıyor. Buradaki mahkemeler de kimi bulduysalar, onlara cezayı bastılar. 'Bunlar suçsuzdu, patron yerine bunlara ceza bastı' demiyorum. O kaçak olduğu için, kendisini kurtardı." dedi.





"BUNUN KARŞILIĞI 3 YIL 6 AY OLAMAZ" DEDİ





Karahasanoğlu, "Buradakiler kurtulamadı' diyorum... Yoksa cezayı hak etme noktasında bir ihtilaf yok. Hatta verilen ceza çok değil, az bile... Emin Çölaşan 'Şimdi cemaati savunma zamanı' diye köşe yazısı kaleme alıyorsa. Kimse kusura bakmasın.. Bunun karşılığı 3 yıl 6 ay ile sınırlı olamaz.." ifadelerini kullandı.





Karahasanoğlu, "Örgütü resmen savunan bir yazardan bahsediyoruz.Tek bir yazıdan değil, onlarca yazıdan bahsediyoruz. Hiç kaçarı olmayan yazının başlığını veriyorum. Siz de diğerlerini, internette şu an dahi okuyabilirsiniz.. Bugün bir etkisi olmayabilir.. Ama düşünün..." yorumunu yaptı.





Sözcü gazetesi yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru, Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 8 kişiye verilen hapis cezaları İstanbul Bölge İstinaf Mahkemesi tarafından onanmıştı.





Sanıklar dosyayı Yargıtay'a götürecek.

